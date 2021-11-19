https://ria.ru/20211119/revaktsinatsiya-1759737165.html
В Москве ревакцинировались половина привитых от коронавируса
В Москве ревакцинировались половина привитых от коронавируса - РИА Новости, 19.11.2021
В Москве ревакцинировались половина привитых от коронавируса
Только 50% москвичей, сделавших прививку от COVID более полугода назад, прошли ревакцинацию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:02
2021-11-19T08:02
2021-11-19T08:15
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Только 50% москвичей, сделавших прививку от COVID более полугода назад, прошли ревакцинацию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Вызывает тревогу то, что на сегодняшний день мы не только должны стимулировать людей вакцинироваться первый раз. Доля людей, которые вакцинировались достаточно давно, и им обязательно необходимо проходить повторную вакцинацию или ревакцинацию, тоже растет. На сегодняшний день полтора миллиона человек в Москве получили прививки более полугода назад и пока повторную прививку получили только 50%", - рассказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".
https://ria.ru/20211119/revaktsinatsiya-1759732979.html
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08:02 19.11.2021 (обновлено: 08:15 19.11.2021)
В Москве ревакцинировались половина привитых от коронавируса
Ракова: лишь 50 процентов москвичей ревакцинировались через полгода после первой прививки