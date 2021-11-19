https://ria.ru/20211119/razmeschenie-1759838694.html

МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия восточнее ФРГ

МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия восточнее ФРГ - РИА Новости, 19.11.2021

МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия восточнее ФРГ

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие восточнее Германии означают, что для альянса Основополагающего акта... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:01

2021-11-19T16:01

2021-11-19T16:40

в мире

ядерное оружие

германия

нато

россия

йенс столтенберг

европа

александр грушко

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие восточнее Германии означают, что для альянса Основополагающего акта Россия-НАТО больше не существует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.В пятницу Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии."Если он так действительно сказал, значит для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, Основополагающий акт Россия-НАТО больше не существует. Ибо в этом документе закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере. Зафиксировано, в частности, что альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Кроме того, не будет и дополнительного размещения существенных боевых сил. А что может быть существеннее ядерного оружия", - сказал Грушко.Основополагающий акт Россия-НАТО был заключен 27 мая 1997 года. В документе стороны обозначили "правила игры" и границы дозволенного в отношении между сторонами. Согласно документу, альянс обязался не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе. Россия, в свою очередь, выразила готовность "проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе".

https://ria.ru/20211119/provokatsii-1759811431.html

германия

россия

европа

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в мире, ядерное оружие, германия, нато, россия, йенс столтенберг, европа, александр грушко