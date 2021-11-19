https://ria.ru/20211119/rashkin-1759826771.html

Стали известны новые подробности об охоте депутата Рашкина на лося

Знакомый Валерия Рашкина раскрыл подробности инцидента с лосем - РИА Новости, 19.11.2021

Стали известны новые подробности об охоте депутата Рашкина на лося

Знакомый депутата КПРФ Валерия Рашкина Владимир Матросов рассказал "Известиям" подробности событий 29 октября, когда политика задержали по подозрению в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:17

2021-11-19T15:17

2021-11-19T17:20

саратов

саратовская область

валерий рашкин

вячеслав володин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Знакомый депутата КПРФ Валерия Рашкина Владимир Матросов рассказал "Известиям" подробности событий 29 октября, когда политика задержали по подозрению в незаконной охоте в Саратовской области.По словам мужчины, с оружием приехал только парламентарий."Никто не собирался охотиться, вы понимаете? Мы выпивали, выпивали крепко. Он припоздал, к назначенному времени не приехал. <...> Оружие, кроме как у него, ни у кого с собой не было. Вы же понимаете, если бы мы собирались охотиться, мы бы все вооружились", — заявил он.Собеседник СМИ также прокомментировал утверждения депутата о том, что для охоты были подготовлены все необходимые документы. Он подчеркнул, что в планы это не входило."Он никогда оформлением документов не занимался. Он всегда приезжал, а у нас все было готово. <…> Для меня вообще непонятна ситуация, откуда появился этот лось в это время. В этих угодьях не бывает зверя, тут нет леса. Вот это стечение обстоятельств, когда появился непонятно откуда лось, непонятно, как Валерий Федорович в него попал", — отметил Матросов.Накануне Рашкин опубликовал видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По мнению депутата, его ввели в заблуждение, заявив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.На видео политик также утверждает, что заявления о случайном обнаружении туши животного были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму с ситуацию он считает провокацией.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.Против парламентария возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. В КПРФ считают, что в этом нет необходимости.

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/rashkin-1759660142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/rashkin-1759579027.html

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саратов, саратовская область, валерий рашкин, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина