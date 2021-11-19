Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/ranenie-1759812170.html
В Екатеринбурге рецидивист на допросе ранил следователя ножницами
В Екатеринбурге рецидивист на допросе ранил следователя ножницами - РИА Новости, 19.11.2021
В Екатеринбурге рецидивист на допросе ранил следователя ножницами
Рецидивист на допросе в отделе полиции Екатеринбурга напал на следователя и нанес ему несколько ран ножницами, сообщил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:28
2021-11-19T15:34
происшествия
екатеринбург
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Рецидивист на допросе в отделе полиции Екатеринбурга напал на следователя и нанес ему несколько ран ножницами, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых."В кабинете здания отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу… ранее судимый за кражи, мошенничество и грабежи местный житель по фамилии Храмцов, 1987 года рождения, подозреваемый в серии хищений из магазинов, долгое время находившийся в федеральном розыске, совершил нападение на сотрудника следственного подразделения. Это произошло в ходе допроса по уголовному делу. Молодой человек неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю", - сказал Горелых.Злоумышленника тотчас схватили, потерпевшему госпитализация не потребовалась. Рецидивист помещен в изолятор временного содержания. Собранные по факту посягательства на жизнь представителя МВД, находившегося при исполнении служебных обязанностей, материалы из отдела полиции направлены для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональное управление СК.СУСК по Свердловской области сообщает, что 34-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). Ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза."В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603498666.html
https://ria.ru/20211028/politsiya-1756629541.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия
14:28 19.11.2021 (обновлено: 15:34 19.11.2021)
 
В Екатеринбурге рецидивист на допросе ранил следователя ножницами

В Екатеринбурге рецидивист напал на следователя с ножницами во время допроса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Рецидивист на допросе в отделе полиции Екатеринбурга напал на следователя и нанес ему несколько ран ножницами, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"В кабинете здания отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу… ранее судимый за кражи, мошенничество и грабежи местный житель по фамилии Храмцов, 1987 года рождения, подозреваемый в серии хищений из магазинов, долгое время находившийся в федеральном розыске, совершил нападение на сотрудника следственного подразделения. Это произошло в ходе допроса по уголовному делу. Молодой человек неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю", - сказал Горелых.
Андрей Алипченков
31 марта, 08:00
"Скорая не успевала": уголовник устроил резню, убивая случайных прохожих
Злоумышленника тотчас схватили, потерпевшему госпитализация не потребовалась. Рецидивист помещен в изолятор временного содержания. Собранные по факту посягательства на жизнь представителя МВД, находившегося при исполнении служебных обязанностей, материалы из отдела полиции направлены для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональное управление СК.
СУСК по Свердловской области сообщает, что 34-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). Ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
"В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении СУСК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 10:53
В Москве мужчина ударил стулом полицейского, проверявшего ресторан
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Валерий ГорелыхРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
Лента новостейМолния
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху