https://ria.ru/20211119/ranenie-1759812170.html

В Екатеринбурге рецидивист на допросе ранил следователя ножницами

В Екатеринбурге рецидивист на допросе ранил следователя ножницами - РИА Новости, 19.11.2021

В Екатеринбурге рецидивист на допросе ранил следователя ножницами

Рецидивист на допросе в отделе полиции Екатеринбурга напал на следователя и нанес ему несколько ран ножницами, сообщил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:28

2021-11-19T14:28

2021-11-19T15:34

происшествия

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Рецидивист на допросе в отделе полиции Екатеринбурга напал на следователя и нанес ему несколько ран ножницами, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых."В кабинете здания отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу… ранее судимый за кражи, мошенничество и грабежи местный житель по фамилии Храмцов, 1987 года рождения, подозреваемый в серии хищений из магазинов, долгое время находившийся в федеральном розыске, совершил нападение на сотрудника следственного подразделения. Это произошло в ходе допроса по уголовному делу. Молодой человек неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю", - сказал Горелых.Злоумышленника тотчас схватили, потерпевшему госпитализация не потребовалась. Рецидивист помещен в изолятор временного содержания. Собранные по факту посягательства на жизнь представителя МВД, находившегося при исполнении служебных обязанностей, материалы из отдела полиции направлены для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональное управление СК.СУСК по Свердловской области сообщает, что 34-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). Ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза."В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603498666.html

https://ria.ru/20211028/politsiya-1756629541.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия