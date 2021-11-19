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В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.11.2021
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Долгое, ранена женщина, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:08
2021-11-19T14:08
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Долгое, ранена женщина, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Сегодня, в очередной раз нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 79-й бригады с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Лопаскино (под контролем Киева – ред.),… из минометов калибром 82 миллиметра обстреляли населенный пункт Долгое… В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1974 года рождения", - заявил Филипоненко.Пострадавшую доставили в хирургическое отделение Славяносербской городской больницы, где ей оказывается медицинская помощь."Кроме того, обстрелом повреждена хозпостройка", - добавил официальный представитель оборонного ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211119/donetsk-1759774904.html
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луганская народная республика
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр
14:08 19.11.2021
 
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков, ранена женщина

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Долгое, ранена женщина, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Сегодня, в очередной раз нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 79-й бригады с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Лопаскино (под контролем Киева – ред.),… из минометов калибром 82 миллиметра обстреляли населенный пункт Долгое… В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1974 года рождения", - заявил Филипоненко.
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Пострадавшую доставили в хирургическое отделение Славяносербской городской больницы, где ей оказывается медицинская помощь.
"Кроме того, обстрелом повреждена хозпостройка", - добавил официальный представитель оборонного ведомства.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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В миреКиевЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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