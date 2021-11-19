https://ria.ru/20211119/ranenie-1759807740.html
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.11.2021
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Долгое, ранена женщина, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:08
2021-11-19T14:08
2021-11-19T14:08
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Долгое, ранена женщина, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Сегодня, в очередной раз нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 79-й бригады с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Лопаскино (под контролем Киева – ред.),… из минометов калибром 82 миллиметра обстреляли населенный пункт Долгое… В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1974 года рождения", - заявил Филипоненко.Пострадавшую доставили в хирургическое отделение Славяносербской городской больницы, где ей оказывается медицинская помощь."Кроме того, обстрелом повреждена хозпостройка", - добавил официальный представитель оборонного ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211119/donetsk-1759774904.html
киев
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков, ранена женщина