https://ria.ru/20211119/ranenie-1759807740.html

В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.11.2021

В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Долгое, ранена женщина, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:08

2021-11-19T14:08

2021-11-19T14:08

в мире

киев

луганская народная республика

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Долгое, ранена женщина, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Сегодня, в очередной раз нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 79-й бригады с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Лопаскино (под контролем Киева – ред.),… из минометов калибром 82 миллиметра обстреляли населенный пункт Долгое… В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1974 года рождения", - заявил Филипоненко.Пострадавшую доставили в хирургическое отделение Славяносербской городской больницы, где ей оказывается медицинская помощь."Кроме того, обстрелом повреждена хозпостройка", - добавил официальный представитель оборонного ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211119/donetsk-1759774904.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр