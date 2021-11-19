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ВМС США хотят скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок
ВМС США хотят скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок - РИА Новости, 19.11.2021
ВМС США хотят скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок
Военно-морские силы США хотели бы получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках быстрее, заявил глава программ по стратегическим системам... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:24
2021-11-19T12:24
в мире
сша
китай
белое море
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы США хотели бы получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках быстрее, заявил глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф, который также отвечает за гиперзвуковое оборудование флота.Как заявил Вулф, слова которого приводит издание Defense News, начало использования запускаемых с подлодок гиперзвуковых ракет в американских ВМС было отложено с 2025 на 2028 финансовый год в том числе из-за проблем финансирования, связанных с оборудованием для подводных испытаний. Среди причин желания флота США получить гиперзвуковые ракеты скорее указывается и увеличение возможностей КНР в этой сфере."Мы намерены развернуть их в сухопутных войсках в 2023 финансовом году… Мы на пути, чтобы получить их для использования на эсминце Zumwalt в 2025. Затем мы собираемся получить их для подлодок класса "Виргиния" в 2028 году… а также мы изучаем… можем ли мы ускорить и получить их еще раньше?", - заявил Вулф.В то же время ожидается, что серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" российскому Военно-морскому флоту начнутся в 2022 году. Последний раз об их испытаниях Минобороны РФ сообщило 18 ноября - фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил очередную стрельбу по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, и поразил ее прямым попаданием.Начиная с прошлого года "Адмирал Горшков" провел уже серию испытательных пусков ракет "Циркон". Всего, по официальным данным Минобороны, корабль стрелял новыми ракетами пять раз. Два раза стрельба проводилась с атомной подлодки – ракетного крейсера проекта 885 "Северодвинск" – один раз из надводного и один из подводного положения."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысяча километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
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в мире, сша, китай, белое море
12:24 19.11.2021
 
ВМС США хотят скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок

Вице-адмирал Вулф: ВМС США хотят скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetФлагман Шестого флота ВМС США
Флагман Шестого флота ВМС США - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы США хотели бы получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках быстрее, заявил глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф, который также отвечает за гиперзвуковое оборудование флота.
Как заявил Вулф, слова которого приводит издание Defense News, начало использования запускаемых с подлодок гиперзвуковых ракет в американских ВМС было отложено с 2025 на 2028 финансовый год в том числе из-за проблем финансирования, связанных с оборудованием для подводных испытаний. Среди причин желания флота США получить гиперзвуковые ракеты скорее указывается и увеличение возможностей КНР в этой сфере.
"Мы намерены развернуть их в сухопутных войсках в 2023 финансовом году… Мы на пути, чтобы получить их для использования на эсминце Zumwalt в 2025. Затем мы собираемся получить их для подлодок класса "Виргиния" в 2028 году… а также мы изучаем… можем ли мы ускорить и получить их еще раньше?", - заявил Вулф.
В то же время ожидается, что серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" российскому Военно-морскому флоту начнутся в 2022 году. Последний раз об их испытаниях Минобороны РФ сообщило 18 ноября - фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил очередную стрельбу по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, и поразил ее прямым попаданием.
Начиная с прошлого года "Адмирал Горшков" провел уже серию испытательных пусков ракет "Циркон". Всего, по официальным данным Минобороны, корабль стрелял новыми ракетами пять раз. Два раза стрельба проводилась с атомной подлодки – ракетного крейсера проекта 885 "Северодвинск" – один раз из надводного и один из подводного положения.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысяча километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником военного назначения на космодроме Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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