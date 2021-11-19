20:03 19.11.2021 (обновлено: 00:44 20.11.2021)
Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей
Глава Минпросвещения Кравцов заявил об отсутствии обсуждения вопроса QR-кодов для учителей
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖенщина держит в руках распечатанный бумажный QR-код
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.
Отвечая на вопрос о том, как в ведомстве относятся к вакцинации подростков и детей от коронавируса, он подчеркнул, что это "вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава".
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что исследования по применению российской вакцины от COVID-19 для подростков завершились, эксперты изучают результаты.
В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.