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Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей

Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей - РИА Новости, 20.11.2021

Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей

Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-19T20:03

2021-11-19T20:03

2021-11-20T00:44

распространение коронавируса

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.Отвечая на вопрос о том, как в ведомстве относятся к вакцинации подростков и детей от коронавируса, он подчеркнул, что это "вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава".Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что исследования по применению российской вакцины от COVID-19 для подростков завершились, эксперты изучают результаты.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211117/popova-1759525567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кравцов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код