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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/qr-kody-1759895012.html
Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей
Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей - РИА Новости, 20.11.2021
Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей
Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-19T20:03
2021-11-20T00:44
распространение коронавируса
общество
сергей кравцов
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.Отвечая на вопрос о том, как в ведомстве относятся к вакцинации подростков и детей от коронавируса, он подчеркнул, что это "вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава".Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что исследования по применению российской вакцины от COVID-19 для подростков завершились, эксперты изучают результаты.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, сергей кравцов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:03 19.11.2021 (обновлено: 00:44 20.11.2021)
 
Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей

Глава Минпросвещения Кравцов заявил об отсутствии обсуждения вопроса QR-кодов для учителей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖенщина держит в руках распечатанный бумажный QR-код
Женщина держит в руках распечатанный бумажный QR-код - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.
Отвечая на вопрос о том, как в ведомстве относятся к вакцинации подростков и детей от коронавируса, он подчеркнул, что это "вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава".
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что исследования по применению российской вакцины от COVID-19 для подростков завершились, эксперты изучают результаты.
В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоСергей КравцовКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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