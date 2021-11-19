https://ria.ru/20211119/putin-1759827088.html

Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах

Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах - РИА Новости, 19.11.2021

Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин во время личной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с победой на выборах в октябре и отметил, что... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:19

2021-11-19T15:19

2021-11-19T15:25

в мире

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время личной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с победой на выборах в октябре и отметил, что граждане Узбекистана ему доверяют."Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили при первых шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжелая. Но у вас все получается, вы уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете и результат есть. Люди это видят, чувствуют, поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют", - сказал Путин.Мирзиеев на выборах главы государства в октябре набрал 80,1% голосов избирателей.

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия