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Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах - РИА Новости, 19.11.2021
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин во время личной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с победой на выборах в октябре и отметил, что... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:19
2021-11-19T15:19
2021-11-19T15:25
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время личной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с победой на выборах в октябре и отметил, что граждане Узбекистана ему доверяют."Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили при первых шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжелая. Но у вас все получается, вы уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете и результат есть. Люди это видят, чувствуют, поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют", - сказал Путин.Мирзиеев на выборах главы государства в октябре набрал 80,1% голосов избирателей.
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в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия
15:19 19.11.2021 (обновлено: 15:25 19.11.2021)
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с победой на выборах
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
во время личной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
поздравил его с победой на выборах в октябре и отметил, что граждане Узбекистана
ему доверяют.
"Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили при первых шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжелая. Но у вас все получается, вы уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете и результат есть. Люди это видят, чувствуют, поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют", - сказал Путин.
Мирзиеев на выборах главы государства в октябре набрал 80,1% голосов избирателей.