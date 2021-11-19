https://ria.ru/20211119/putin-1759797513.html
Путин не обсуждал с Меркель систему гарантий безопасности, заявил Песков
Путин не обсуждал с Меркель систему гарантий безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2021
Путин не обсуждал с Меркель систему гарантий безопасности, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не обсуждал при последнем разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель тему системы гарантий безопасности, заявил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:22
2021-11-19T13:22
2021-11-19T13:22
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал при последнем разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель тему системы гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поднималась ли эта тема в последнем разговоре Путина и Меркель.Выступая на заседании коллегии МИД в четверг, Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных границах, но необходимы серьезные и долгосрочные гарантии безопасности.
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политика, в мире, германия, владимир путин, дмитрий песков, ангела меркель, россия
Путин не обсуждал с Меркель систему гарантий безопасности, заявил Песков
Песков заявил, что Путин не обсуждал с Меркель идею о системе гарантий безопасности