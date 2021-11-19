https://ria.ru/20211119/putin-1759794946.html

Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы

Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы - РИА Новости, 19.11.2021

Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уравниваются в правах на получение повышенного пособия дети-сироты, работавшие во время учебы по... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:12

2021-11-19T13:12

2021-11-19T13:12

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1539:2048:2691_1920x0_80_0_0_acff2f926462e2650cf6df9615673e28.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уравниваются в правах на получение повышенного пособия дети-сироты, работавшие во время учебы по направлению службы занятости, и те сироты, которые трудились без направления, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, изменения касаются "условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения".Законодатели отмечали, что эти нормы создадут равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, а также будет повышен уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан, их социальной адаптации.

https://ria.ru/20211115/soderzhanie-1759183986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин