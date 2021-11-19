https://ria.ru/20211119/putin-1759794946.html
Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы
Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы - РИА Новости, 19.11.2021
Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уравниваются в правах на получение повышенного пособия дети-сироты, работавшие во время учебы по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:12
2021-11-19T13:12
2021-11-19T13:12
общество
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уравниваются в правах на получение повышенного пособия дети-сироты, работавшие во время учебы по направлению службы занятости, и те сироты, которые трудились без направления, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, изменения касаются "условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения".Законодатели отмечали, что эти нормы создадут равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, а также будет повышен уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан, их социальной адаптации.
https://ria.ru/20211115/soderzhanie-1759183986.html
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общество, владимир путин
Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы
Путин подписал закон о выплатах всем детям-сиротам, работавшим во время учебы