https://ria.ru/20211119/putin-1759791386.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 19.11.2021

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:53

2021-11-19T12:53

2021-11-19T12:53

политика

узбекистан

москва

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.Также Песков сообщил, что перед этим Путин уже успел пообщаться с белорусским коллегой, а затем проведет переговоры с лидером Узбекистана, который приехал в Москву. По итогам встречи президенты стран примут совместное заявление.

https://ria.ru/20211119/putin-1759761900.html

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москва

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политика, узбекистан, москва, владимир путин, дмитрий песков, россия