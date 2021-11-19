https://ria.ru/20211119/putin-1759791386.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 19.11.2021
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:53
2021-11-19T12:53
2021-11-19T12:53
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.Также Песков сообщил, что перед этим Путин уже успел пообщаться с белорусским коллегой, а затем проведет переговоры с лидером Узбекистана, который приехал в Москву. По итогам встречи президенты стран примут совместное заявление.
https://ria.ru/20211119/putin-1759761900.html
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политика, узбекистан, москва, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза