https://ria.ru/20211119/putin-1759790127.html

Путин не обсуждал систему гарантий безопасности с Байденом, заявил Песков

Путин не обсуждал систему гарантий безопасности с Байденом, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2021

Путин не обсуждал систему гарантий безопасности с Байденом, заявил Песков

Идея президента России Владимира Путина о системе гарантий безопасности новая, не обсуждалась на встрече с лидером США Джо Байденом в Женеве, но может быть... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:50

2021-11-19T12:50

2021-11-19T14:10

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Идея президента России Владимира Путина о системе гарантий безопасности новая, не обсуждалась на встрече с лидером США Джо Байденом в Женеве, но может быть поднята на онлайн-саммите, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин озвучил данный вопрос на расширенной коллегии МИД России, дав соответствующее поручение главе внешнеполитического ведомства.Песков днем ранее сообщил, что переговоры двух президентов могут состояться до нового года. Он также отметил, что ранее эта идея не обсуждалась на встрече с Байденом, которая проходила в Женеве."Очевидно, эта тема также будет фигурировать на повестке дня тех контактов, которые могут быть", - сказал Песков в пятницу.

https://ria.ru/20211119/bezopasnost-1759792275.html

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759798488.html

женева (город)

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в мире, женева (город), владимир путин, джо байден, политика, сша, дмитрий песков, россия