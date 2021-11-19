https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759776198.html
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 19.11.2021
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута
Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:51
2021-11-19T14:51
2021-11-19T14:51
туризм
северодвинск
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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пермский край
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте ведомства.Теперь их стало 17, и, что особенно важно, они круглогодичные."Здесь начинается день" — маршрут протяженностью 516 километров. В него входят самые популярные и доступные места южной части острова Сахалин: мыс Птичий, бухта Тихая, останец Лягушка, Весточка. По замыслу авторов, прежде всего он будет интересен жителям Приморского и Хабаровского краев. Однако планируется увеличение доли туристов из центральных регионов и Сибири."Томск — сердце Сибири" — путешествие протяженностью в 200 километров с выездами из Томска. За четыре дня гости смогут познакомиться не только с историей освоения региона, прогуляться по старинным улицам Томска, попробовать блюда сибирской купеческой кухни, но и оказаться в настоящей тайге, ощутить мощь первозданной природы. Гостей ждут семь экскурсий, три музея и две интерактивные программы."Архангельск. Здесь начинается Арктика" — трехдневный маршрут в формате сити-брейк с непродолжительными выездами в Северодвинск (он — в 90 километрах от начальной точки) и деревню Малые Карелы (до нее — 70 километров). Направление подходит для первого знакомства с Русским Севером, историей освоения Арктики и самобытной культурой региона. На маршруте 15 достопримечательностей, пять музеев и арт-объектов, интерактивная программа и дегустация блюд поморской кухни."НеобыЧАЙные истории земли Пермской" — тур на четыре дня. Посвящен пермским купцам, которые впервые завезли в Россию чай, поставки которого шли из Китая. Гости побывают в живописных местах, познакомятся с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и Кунгура, местными гастрономическими обычаями. Из развлечений — мастер-классы, например, приготовление фирменных кунгурских пряников.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
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северодвинск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сахалин, новости - туризм, туризм, россия, пермский край, архангельск
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута
Четыре туристических маршрута получили статус национальных
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте ведомства.
Теперь их стало 17, и, что особенно важно, они круглогодичные.
"Здесь начинается день" — маршрут протяженностью 516 километров. В него входят самые популярные и доступные места южной части острова Сахалин: мыс Птичий, бухта Тихая, останец Лягушка, Весточка. По замыслу авторов, прежде всего он будет интересен жителям Приморского и Хабаровского краев. Однако планируется увеличение доли туристов из центральных регионов и Сибири.
"Томск — сердце Сибири" — путешествие протяженностью в 200 километров с выездами из Томска. За четыре дня гости смогут познакомиться не только с историей освоения региона, прогуляться по старинным улицам Томска, попробовать блюда сибирской купеческой кухни, но и оказаться в настоящей тайге, ощутить мощь первозданной природы. Гостей ждут семь экскурсий, три музея и две интерактивные программы.
"Архангельск. Здесь начинается Арктика" — трехдневный маршрут в формате сити-брейк с непродолжительными выездами в Северодвинск (он — в 90 километрах от начальной точки) и деревню Малые Карелы (до нее — 70 километров). Направление подходит для первого знакомства с Русским Севером, историей освоения Арктики и самобытной культурой региона. На маршруте 15 достопримечательностей, пять музеев и арт-объектов, интерактивная программа и дегустация блюд поморской кухни.
"НеобыЧАЙные истории земли Пермской" — тур на четыре дня. Посвящен пермским купцам, которые впервые завезли в Россию чай, поставки которого шли из Китая. Гости побывают в живописных местах, познакомятся с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и Кунгура, местными гастрономическими обычаями. Из развлечений — мастер-классы, например, приготовление фирменных кунгурских пряников.