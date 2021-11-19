https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759776198.html

Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута

Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 19.11.2021

Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута

Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:51

2021-11-19T14:51

2021-11-19T14:51

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северодвинск

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

сахалин

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пермский край

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте ведомства.Теперь их стало 17, и, что особенно важно, они круглогодичные."Здесь начинается день" — маршрут протяженностью 516 километров. В него входят самые популярные и доступные места южной части острова Сахалин: мыс Птичий, бухта Тихая, останец Лягушка, Весточка. По замыслу авторов, прежде всего он будет интересен жителям Приморского и Хабаровского краев. Однако планируется увеличение доли туристов из центральных регионов и Сибири."Томск — сердце Сибири" — путешествие протяженностью в 200 километров с выездами из Томска. За четыре дня гости смогут познакомиться не только с историей освоения региона, прогуляться по старинным улицам Томска, попробовать блюда сибирской купеческой кухни, но и оказаться в настоящей тайге, ощутить мощь первозданной природы. Гостей ждут семь экскурсий, три музея и две интерактивные программы."Архангельск. Здесь начинается Арктика" — трехдневный маршрут в формате сити-брейк с непродолжительными выездами в Северодвинск (он — в 90 километрах от начальной точки) и деревню Малые Карелы (до нее — 70 километров). Направление подходит для первого знакомства с Русским Севером, историей освоения Арктики и самобытной культурой региона. На маршруте 15 достопримечательностей, пять музеев и арт-объектов, интерактивная программа и дегустация блюд поморской кухни."НеобыЧАЙные истории земли Пермской" — тур на четыре дня. Посвящен пермским купцам, которые впервые завезли в Россию чай, поставки которого шли из Китая. Гости побывают в живописных местах, познакомятся с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и Кунгура, местными гастрономическими обычаями. Из развлечений — мастер-классы, например, приготовление фирменных кунгурских пряников.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

https://ria.ru/20181227/1548562583.html

северодвинск

сахалин

россия

пермский край

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северодвинск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сахалин, новости - туризм, туризм, россия, пермский край, архангельск