Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759776198.html
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 19.11.2021
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута
Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:51
2021-11-19T14:51
туризм
северодвинск
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сахалин
новости - туризм
туризм
россия
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/07/1551400790_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d74e08d65384666430b80ba8245d8975.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте ведомства.Теперь их стало 17, и, что особенно важно, они круглогодичные."Здесь начинается день" — маршрут протяженностью 516 километров. В него входят самые популярные и доступные места южной части острова Сахалин: мыс Птичий, бухта Тихая, останец Лягушка, Весточка. По замыслу авторов, прежде всего он будет интересен жителям Приморского и Хабаровского краев. Однако планируется увеличение доли туристов из центральных регионов и Сибири."Томск — сердце Сибири" — путешествие протяженностью в 200 километров с выездами из Томска. За четыре дня гости смогут познакомиться не только с историей освоения региона, прогуляться по старинным улицам Томска, попробовать блюда сибирской купеческой кухни, но и оказаться в настоящей тайге, ощутить мощь первозданной природы. Гостей ждут семь экскурсий, три музея и две интерактивные программы."Архангельск. Здесь начинается Арктика" — трехдневный маршрут в формате сити-брейк с непродолжительными выездами в Северодвинск (он — в 90 километрах от начальной точки) и деревню Малые Карелы (до нее — 70 километров). Направление подходит для первого знакомства с Русским Севером, историей освоения Арктики и самобытной культурой региона. На маршруте 15 достопримечательностей, пять музеев и арт-объектов, интерактивная программа и дегустация блюд поморской кухни."НеобыЧАЙные истории земли Пермской" — тур на четыре дня. Посвящен пермским купцам, которые впервые завезли в Россию чай, поставки которого шли из Китая. Гости побывают в живописных местах, познакомятся с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и Кунгура, местными гастрономическими обычаями. Из развлечений — мастер-классы, например, приготовление фирменных кунгурских пряников.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
https://ria.ru/20181227/1548562583.html
северодвинск
сахалин
россия
пермский край
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/07/1551400790_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_41d1dce75458581fd6fb2359c7e1d225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северодвинск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сахалин, новости - туризм, туризм, россия, пермский край, архангельск
14:51 19.11.2021
 
Ростуризм утвердил четыре новых национальных турмаршрута

Четыре туристических маршрута получили статус национальных

© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаНабережная Камы
Набережная Камы - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил четыре новых национальных туристских маршрута, сообщается на сайте ведомства.
Теперь их стало 17, и, что особенно важно, они круглогодичные.
"Здесь начинается день" — маршрут протяженностью 516 километров. В него входят самые популярные и доступные места южной части острова Сахалин: мыс Птичий, бухта Тихая, останец Лягушка, Весточка. По замыслу авторов, прежде всего он будет интересен жителям Приморского и Хабаровского краев. Однако планируется увеличение доли туристов из центральных регионов и Сибири.
"Томск сердце Сибири" — путешествие протяженностью в 200 километров с выездами из Томска. За четыре дня гости смогут познакомиться не только с историей освоения региона, прогуляться по старинным улицам Томска, попробовать блюда сибирской купеческой кухни, но и оказаться в настоящей тайге, ощутить мощь первозданной природы. Гостей ждут семь экскурсий, три музея и две интерактивные программы.
Сотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 08:00Туризм
В тур — с QR-кодом. Как теперь путешествовать по новым правилам
"Архангельск. Здесь начинается Арктика" — трехдневный маршрут в формате сити-брейк с непродолжительными выездами в Северодвинск (он — в 90 километрах от начальной точки) и деревню Малые Карелы (до нее — 70 километров). Направление подходит для первого знакомства с Русским Севером, историей освоения Арктики и самобытной культурой региона. На маршруте 15 достопримечательностей, пять музеев и арт-объектов, интерактивная программа и дегустация блюд поморской кухни.
"НеобыЧАЙные истории земли Пермской" — тур на четыре дня. Посвящен пермским купцам, которые впервые завезли в Россию чай, поставки которого шли из Китая. Гости побывают в живописных местах, познакомятся с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и Кунгура, местными гастрономическими обычаями. Из развлечений — мастер-классы, например, приготовление фирменных кунгурских пряников.
Курорт Губаха
27 декабря 2018, 08:00Туризм
Зима в Пермском крае. О городе-призраке, счастье и сугробах из кристалликов
 
ТуризмСеверодвинскФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)СахалинНовости - ТуризмТуризмРоссияПермский крайАрхангельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
Лента новостейМолния
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху