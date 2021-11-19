https://ria.ru/20211119/publikatsiya-1759876965.html
Эксперт назвал публикацию МИД дипломатической переписки редким явлением
Эксперт назвал публикацию МИД дипломатической переписки редким явлением - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт назвал публикацию МИД дипломатической переписки редким явлением
Публикация дипломатической переписки является редким явлением, как правило, стороны стараются сохранить ее конфиденциальность, чтобы сделать переговорный... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:30
2021-11-19T18:30
2021-11-19T18:30
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Публикация дипломатической переписки является редким явлением, как правило, стороны стараются сохранить ее конфиденциальность, чтобы сделать переговорный процесс более эффективным, считает преподаватель международного права Левенского католического университета Бельгии Пьер д'Аржен.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии."Дипломатическая переписка крайне редко публикуется", - сказал д'Аржен РИА Новости.По его словам, обычно стороны, ведущие переговоры, подписывают соглашение о соблюдении конфиденциальности. "Этот документ подписывается для гарантии того, что содержание переговоров останется конфиденциальным. Это, в свою очередь, позволяет сторонам вести откровенную и более плодотворную дискуссию. Такое соглашение повышает вероятность успеха переговоров", - сказал собеседник агентства.Но, по мнению эксперта, в этом случае соглашение о конфиденциальности, вероятно, не было подписано.Он добавил, что, судя по сдержанной реакции участников переговоров, публикация данных не спровоцирует остановку переговорного процесса.МИД ФРГ заявил РИА Новости, что ведомство рассматривает публикацию переписки Лаврова с немецким и французским коллегами как "нарушение" дипломатической практики. Также представитель МИД Франции на брифинге в четверг сообщил, что и французская сторона считает такой подход "противоречащим дипломатическим правилам и практике".
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в мире, бельгия, германия, франция, мид франции, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Эксперт назвал публикацию МИД дипломатической переписки редким явлением
Эксперт д'Аржен назвал публикацию МИД России дипломатической переписки редким явлением
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Публикация дипломатической переписки является редким явлением, как правило, стороны стараются сохранить ее конфиденциальность, чтобы сделать переговорный процесс более эффективным, считает преподаватель международного права Левенского католического университета Бельгии Пьер д'Аржен.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку главы российского МИД Сергея Лаврова
с коллегами из Франции и Германии.
"Дипломатическая переписка крайне редко публикуется", - сказал д'Аржен РИА Новости.
По его словам, обычно стороны, ведущие переговоры, подписывают соглашение о соблюдении конфиденциальности. "Этот документ подписывается для гарантии того, что содержание переговоров останется конфиденциальным. Это, в свою очередь, позволяет сторонам вести откровенную и более плодотворную дискуссию. Такое соглашение повышает вероятность успеха переговоров", - сказал собеседник агентства.
Но, по мнению эксперта, в этом случае соглашение о конфиденциальности, вероятно, не было подписано.
Он добавил, что, судя по сдержанной реакции участников переговоров, публикация данных не спровоцирует остановку переговорного процесса.
МИД ФРГ заявил РИА Новости, что ведомство рассматривает публикацию переписки Лаврова с немецким и французским коллегами как "нарушение" дипломатической практики. Также представитель МИД Франции
на брифинге в четверг сообщил, что и французская сторона считает такой подход "противоречащим дипломатическим правилам и практике".