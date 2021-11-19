МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова
МИД Франции и ФРГ назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки Лаврова
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министерства иностранных дел Франции и Германии назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом соответственно.
"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики", — заявили РИА Новости в МИД ФРГ.
Представитель МИД Франции на брифинге заявил, что Париж считает "такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике".
"Достали"
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию дипломатической переписки, указал на некорректные заявления своих коллег из Франции и Германии, которые и стали причиной такого шага со стороны Москвы.
"Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так".
Министр отметил, что текст опубликованных писем красноречиво отображает ситуацию. По его словам, суть вопроса в попытке Украины саботировать выполнение минских договоренностей и желания переписать их.
Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.
"Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", — объяснил Лавров.
И именно после этого Киев восстановит контроль над границе между непризнанными республиками и Россией, подчеркнул министр.
Публикация переписки
В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.