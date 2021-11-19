https://ria.ru/20211119/publikatsiya-1759735726.html

МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова

МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова - РИА Новости, 19.11.2021

МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова

Министерства иностранных дел Франции и Германии назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T07:24

2021-11-19T07:24

2021-11-19T07:24

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сергей лавров

жан-ив ле дриан

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министерства иностранных дел Франции и Германии назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом соответственно.Представитель МИД Франции на брифинге заявил, что Париж считает "такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике"."Достали"Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию дипломатической переписки, указал на некорректные заявления своих коллег из Франции и Германии, которые и стали причиной такого шага со стороны Москвы.Министр отметил, что текст опубликованных писем красноречиво отображает ситуацию. По его словам, суть вопроса в попытке Украины саботировать выполнение минских договоренностей и желания переписать их.Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.И именно после этого Киев восстановит контроль над границе между непризнанными республиками и Россией, подчеркнул министр.Публикация перепискиРанее МИД России сообщил, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной встречи глав МИД в "нормандском формате" по урегулированию на Украине подвергаются искажению.В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

https://ria.ru/20211118/merkel-1759721856.html

https://ria.ru/20211118/soglasheniya-1759664026.html

https://ria.ru/20211118/rossiya-1759615475.html

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