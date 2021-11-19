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МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова
МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова - РИА Новости, 19.11.2021
МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова
Министерства иностранных дел Франции и Германии назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T07:24
2021-11-19T07:24
в мире
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мид франции‎
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министерства иностранных дел Франции и Германии назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом соответственно.Представитель МИД Франции на брифинге заявил, что Париж считает "такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике"."Достали"Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию дипломатической переписки, указал на некорректные заявления своих коллег из Франции и Германии, которые и стали причиной такого шага со стороны Москвы.Министр отметил, что текст опубликованных писем красноречиво отображает ситуацию. По его словам, суть вопроса в попытке Украины саботировать выполнение минских договоренностей и желания переписать их.Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.И именно после этого Киев восстановит контроль над границе между непризнанными республиками и Россией, подчеркнул министр.Публикация перепискиРанее МИД России сообщил, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной встречи глав МИД в "нормандском формате" по урегулированию на Украине подвергаются искажению.В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
https://ria.ru/20211118/merkel-1759721856.html
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в мире, германия, франция, мид франции‎, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, жан-ив ле дриан, хайко маас, россия
07:24 19.11.2021
 
МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова

МИД Франции и ФРГ назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки Лаврова

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министерства иностранных дел Франции и Германии назвали нарушением дипломатической практики публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом соответственно.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики", — заявили РИА Новости в МИД ФРГ.

Представитель МИД Франции на брифинге заявил, что Париж считает "такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике".

"Достали"

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию дипломатической переписки, указал на некорректные заявления своих коллег из Франции и Германии, которые и стали причиной такого шага со стороны Москвы.
"Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Министр отметил, что текст опубликованных писем красноречиво отображает ситуацию. По его словам, суть вопроса в попытке Украины саботировать выполнение минских договоренностей и желания переписать их.
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Лавров подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.
"Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", — объяснил Лавров.
И именно после этого Киев восстановит контроль над границе между непризнанными республиками и Россией, подчеркнул министр.
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Публикация переписки

Ранее МИД России сообщил, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной встречи глав МИД в "нормандском формате" по урегулированию на Украине подвергаются искажению.
В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
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