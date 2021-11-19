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Эстония отправила Литве 105 километров колючей проволоки
Эстония отправила Литве 105 километров колючей проволоки - РИА Новости, 19.11.2021
Эстония отправила Литве 105 километров колючей проволоки
В ходе миграционного кризиса Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией, а также Эстония... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:40
2021-11-19T20:40
в мире
белоруссия
латвия
эстония
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В ходе миграционного кризиса Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией, а также Эстония отправила в Литву 20 сотрудников и два дрона, сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече с заместителем министра иностранных дел Эстонии Рейном Таммсааром."Во время миграционного кризиса на основании двустороннего соглашения о гуманитарной помощи в соответствии с механизмом гражданской безопасности ЕС Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для строительства заграждения вдоль литовско-белорусской границы. Эстонская военная полиция прислала 1 кинолога и 2 сотрудников (всего – 3 сотрудников), а эстонская служба полиции и охраны границ прислала 13 сотрудников, 2 кинологов и 2 дрона с операторами (всего – 17 сотрудников), оказывающих помощь в пресечении возросших потоков незаконных мигрантов на границе Литвы и Белоруссии" - говорится в сообщении на сайте литовского МВД.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211118/estoniya-1759679578.html
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в мире, белоруссия, латвия, эстония, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:40 19.11.2021
 
Эстония отправила Литве 105 километров колючей проволоки

Эстония направила в Литву 105 км проволоки и 20 человек для охраны границы с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В ходе миграционного кризиса Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией, а также Эстония отправила в Литву 20 сотрудников и два дрона, сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече с заместителем министра иностранных дел Эстонии Рейном Таммсааром.
"Во время миграционного кризиса на основании двустороннего соглашения о гуманитарной помощи в соответствии с механизмом гражданской безопасности ЕС Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для строительства заграждения вдоль литовско-белорусской границы. Эстонская военная полиция прислала 1 кинолога и 2 сотрудников (всего – 3 сотрудников), а эстонская служба полиции и охраны границ прислала 13 сотрудников, 2 кинологов и 2 дрона с операторами (всего – 17 сотрудников), оказывающих помощь в пресечении возросших потоков незаконных мигрантов на границе Литвы и Белоруссии" - говорится в сообщении на сайте литовского МВД.
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18 ноября, 17:29
В Эстонии закроют большую часть границы с Россией заграждениями
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Забор на польско-белорусской границе
Вчера, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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В миреБелоруссияЛатвияЭстонияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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