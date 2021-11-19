Эстония отправила Литве 105 километров колючей проволоки
Эстония направила в Литву 105 км проволоки и 20 человек для охраны границы с Белоруссией
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В ходе миграционного кризиса Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией, а также Эстония отправила в Литву 20 сотрудников и два дрона, сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече с заместителем министра иностранных дел Эстонии Рейном Таммсааром.
"Во время миграционного кризиса на основании двустороннего соглашения о гуманитарной помощи в соответствии с механизмом гражданской безопасности ЕС Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для строительства заграждения вдоль литовско-белорусской границы. Эстонская военная полиция прислала 1 кинолога и 2 сотрудников (всего – 3 сотрудников), а эстонская служба полиции и охраны границ прислала 13 сотрудников, 2 кинологов и 2 дрона с операторами (всего – 17 сотрудников), оказывающих помощь в пресечении возросших потоков незаконных мигрантов на границе Литвы и Белоруссии" - говорится в сообщении на сайте литовского МВД.
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На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.