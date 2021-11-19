https://ria.ru/20211119/provokatsii-1759811431.html

Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров

Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2021

Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров

Россия не оставит без реакции поддержку "милитаристских настроений" Украины со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:23

2021-11-19T14:23

2021-11-19T15:24

в мире

нато

сергей лавров

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москва

евросоюз

анн линде (мид швеции)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия не оставит без реакции поддержку "милитаристских настроений" Украины со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.Министр добавил, что Москву не устраивают стремления западных государств готовить украинскую армию "к тем действиям, которыми она постоянно угрожает" — например, силовому захвату Донбасса. Не останутся без внимания и посягательства Киева на российский Крым.По словам Лаврова, вся воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают какой-либо принципиальной оценки от ее военно-политических партнеров.Киев наряду с западными государствами в последнее время все чаще заявляет об усилении "российской агрессии". На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом "сообщения о внушающей обеспокоенность военной деятельности России на Украине", а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о разработке "комплексного трехуровневого плана сдерживания" Москвы. Лавров накануне напомнил о словах министра обороны США, пообещавшего Украине членство в НАТО, а также об озвученных его британским коллегой планах построить военно-морские базы на Азовском море для защиты от России. Он назвал эти заявления, с одной стороны, смешными, а с другой — безответственными и очень опасными.Владимир Путин считает утверждения о "подготовке вторжения на Украину" алармистскими. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.Вдобавок МИД опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российское руководство действует исключительно в пределах своей территории.

https://ria.ru/20211118/agressiya-1759580998.html

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html

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украина

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в мире, нато, сергей лавров, россия, украина, москва, евросоюз, анн линде (мид швеции)