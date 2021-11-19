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Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров
Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2021
Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров
Россия не оставит без реакции поддержку "милитаристских настроений" Украины со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:23
2021-11-19T15:24
в мире
нато
сергей лавров
россия
украина
москва
евросоюз
анн линде (мид швеции)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия не оставит без реакции поддержку "милитаристских настроений" Украины со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.Министр добавил, что Москву не устраивают стремления западных государств готовить украинскую армию "к тем действиям, которыми она постоянно угрожает" — например, силовому захвату Донбасса. Не останутся без внимания и посягательства Киева на российский Крым.По словам Лаврова, вся воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают какой-либо принципиальной оценки от ее военно-политических партнеров.Киев наряду с западными государствами в последнее время все чаще заявляет об усилении "российской агрессии". На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом "сообщения о внушающей обеспокоенность военной деятельности России на Украине", а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о разработке "комплексного трехуровневого плана сдерживания" Москвы. Лавров накануне напомнил о словах министра обороны США, пообещавшего Украине членство в НАТО, а также об озвученных его британским коллегой планах построить военно-морские базы на Азовском море для защиты от России. Он назвал эти заявления, с одной стороны, смешными, а с другой — безответственными и очень опасными.Владимир Путин считает утверждения о "подготовке вторжения на Украину" алармистскими. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.Вдобавок МИД опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российское руководство действует исключительно в пределах своей территории.
https://ria.ru/20211118/agressiya-1759580998.html
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в мире, нато, сергей лавров, россия, украина, москва, евросоюз, анн линде (мид швеции)
14:23 19.11.2021 (обновлено: 15:24 19.11.2021)
 
Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров

Лавров: Россия не станет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны НАТО и ЕС

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия не оставит без реакции поддержку "милитаристских настроений" Украины со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.
"Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев", — сказал Лавров.
Министр добавил, что Москву не устраивают стремления западных государств готовить украинскую армию "к тем действиям, которыми она постоянно угрожает" — например, силовому захвату Донбасса. Не останутся без внимания и посягательства Киева на российский Крым.
По словам Лаврова, вся воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают какой-либо принципиальной оценки от ее военно-политических партнеров.
Киев наряду с западными государствами в последнее время все чаще заявляет об усилении "российской агрессии". На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом "сообщения о внушающей обеспокоенность военной деятельности России на Украине", а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о разработке "комплексного трехуровневого плана сдерживания" Москвы.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 10:18
На Украине рассказали о плане по сдерживанию "российской агрессии"
Лавров накануне напомнил о словах министра обороны США, пообещавшего Украине членство в НАТО, а также об озвученных его британским коллегой планах построить военно-морские базы на Азовском море для защиты от России. Он назвал эти заявления, с одной стороны, смешными, а с другой — безответственными и очень опасными.
Владимир Путин считает утверждения о "подготовке вторжения на Украину" алармистскими. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
Вдобавок МИД опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российское руководство действует исключительно в пределах своей территории.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 13:21
Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции
 
В миреНАТОСергей ЛавровРоссияУкраинаМоскваЕвросоюзАнн Линде (МИД Швеции)
 
 
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