https://ria.ru/20211119/prokuratura-1759864124.html

Прокуратура потребовала закрыть притравочную станцию в Калужской области

Прокуратура потребовала закрыть притравочную станцию в Калужской области - РИА Новости, 19.11.2021

Прокуратура потребовала закрыть притравочную станцию в Калужской области

Прокуратура Калужской области требует закрыть местную испытательно-тренировочную станцию, где, по данным зоозащитников, охотничьих собак натравливают на... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:33

происшествия

калужская область

калуга

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура Калужской области требует закрыть местную испытательно-тренировочную станцию, где, по данным зоозащитников, охотничьих собак натравливают на измученных диких животных.Ранее РИА Новости со ссылкой на членов движения помощи животным Helpni сообщалось, что на испытательно-тренировочной станции (ИТС) "Адамовское" под Калугой охотничьих собак дрессируют, натравливая на измученных диких животных: медведей, барсуков, кабанов. По словам зоозащитников, соответствующую информацию они обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие, после чего, попав на притравку, убедились в своих подозрениях. Прокуратура Калужской области и УМВД по региону сообщили о начале проверок данной информации. Также в истории поручил разобраться губернатор Владислав Шапша.В пятницу прокуратура Калужской области сообщила, что прокуроры выезжали на место, привлекли к работе специалистов, изучили представленные зоозащитниками видеоматериалы."Вскрыт комплекс серьезных нарушений в крестьянско-фермерском хозяйстве, незаконно осуществляющим вышеуказанную деятельность: факты использования животных, занесенных в Красную книгу региона (медведя), осуществление притравочной деятельности в отсутствии установленных разрешительных документов и с нарушением ее порядка, возведение вольеров и иных объектов на землях сельхозназначения (их нецелевое использование)", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.Надзорное ведомство подчеркивает, что прокурор Калужской области Константин Жиляков принял решение обратиться в суд с требованием о запрете незаконной деятельности. В отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства возбуждены дела об административных правонарушениях, информирует прокуратура.

https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759181291.html

https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748410958.html

калужская область

калуга

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происшествия, калужская область, калуга, владислав шапша