Прокуратура потребовала закрыть притравочную станцию в Калужской области
Прокуратура потребовала закрыть базу под Калугой, где собак натравливают на диких зверей
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура Калужской области требует закрыть местную испытательно-тренировочную станцию, где, по данным зоозащитников, охотничьих собак натравливают на измученных диких животных.
Ранее РИА Новости со ссылкой на членов движения помощи животным Helpni сообщалось, что на испытательно-тренировочной станции (ИТС) "Адамовское" под Калугой охотничьих собак дрессируют, натравливая на измученных диких животных: медведей, барсуков, кабанов. По словам зоозащитников, соответствующую информацию они обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие, после чего, попав на притравку, убедились в своих подозрениях. Прокуратура Калужской области и УМВД по региону сообщили о начале проверок данной информации. Также в истории поручил разобраться губернатор Владислав Шапша.
16 ноября, 08:00"Держат на привязи и рвут на части": что происходит под Калугой
В пятницу прокуратура Калужской области сообщила, что прокуроры выезжали на место, привлекли к работе специалистов, изучили представленные зоозащитниками видеоматериалы.
"Вскрыт комплекс серьезных нарушений в крестьянско-фермерском хозяйстве, незаконно осуществляющим вышеуказанную деятельность: факты использования животных, занесенных в Красную книгу региона (медведя), осуществление притравочной деятельности в отсутствии установленных разрешительных документов и с нарушением ее порядка, возведение вольеров и иных объектов на землях сельхозназначения (их нецелевое использование)", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство подчеркивает, что прокурор Калужской области Константин Жиляков принял решение обратиться в суд с требованием о запрете незаконной деятельности. В отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства возбуждены дела об административных правонарушениях, информирует прокуратура.