https://ria.ru/20211119/prigovor-1759777985.html

Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"

Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни" - РИА Новости, 19.11.2021

Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"

Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:04

2021-11-19T12:04

2021-11-19T12:04

происшествия

кемеровская область

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в торговом центре в кемерово

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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Эдгар Тербалян.Суд приговорил гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Богданову к 14 годам колонии общего режима, признав ее виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило ей 14,5 лет лишения свободы."Жалобы поданы… Нам еще не выдан приговор, поэтому говорить о том, когда они будут рассмотрены, нельзя", - сказал Тербалян.Ранее второй адвокат Богдановой Людмила Левашова сообщала агентству, что защита считает приговор чрезмерно суровым.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20211111/prigovor-1758497481.html

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово