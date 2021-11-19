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Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни" - РИА Новости, 19.11.2021
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"
Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:04
2021-11-19T12:04
происшествия
кемеровская область
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в торговом центре в кемерово
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Эдгар Тербалян.Суд приговорил гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Богданову к 14 годам колонии общего режима, признав ее виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило ей 14,5 лет лишения свободы."Жалобы поданы… Нам еще не выдан приговор, поэтому говорить о том, когда они будут рассмотрены, нельзя", - сказал Тербалян.Ранее второй адвокат Богдановой Людмила Левашова сообщала агентству, что защита считает приговор чрезмерно суровым.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово
12:04 19.11.2021
 
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"

Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни" Богдановой

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГенеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова
Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Эдгар Тербалян.
Суд приговорил гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Богданову к 14 годам колонии общего режима, признав ее виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило ей 14,5 лет лишения свободы.
"Жалобы поданы… Нам еще не выдан приговор, поэтому говорить о том, когда они будут рассмотрены, нельзя", - сказал Тербалян.
Ранее второй адвокат Богдановой Людмила Левашова сообщала агентству, что защита считает приговор чрезмерно суровым.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Генеральный директор управляющей компании ТРК Зимняя вишня Кемерово Надежда Судденок, приговоренная Заводским районным судом в Кемерово к 13,5 годам по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня, после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:16
Родственники погибших обжалуют приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне"
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в торговом центре в Кемерово
 
 
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