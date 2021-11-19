https://ria.ru/20211119/prigovor-1759777985.html
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни" - РИА Новости, 19.11.2021
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"
Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:04
2021-11-19T12:04
2021-11-19T12:04
происшествия
кемеровская область
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в торговом центре в кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753123416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9a16d2be56b72270ce2fafbb113eea0.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Эдгар Тербалян.Суд приговорил гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Богданову к 14 годам колонии общего режима, признав ее виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило ей 14,5 лет лишения свободы."Жалобы поданы… Нам еще не выдан приговор, поэтому говорить о том, когда они будут рассмотрены, нельзя", - сказал Тербалян.Ранее второй адвокат Богдановой Людмила Левашова сообщала агентству, что защита считает приговор чрезмерно суровым.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20211111/prigovor-1758497481.html
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753123416_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_39090de0d32314d0a41bb1fc54863716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни"
Защита обжаловала приговор гендиректору компании-владельца "Зимней вишни" Богдановой
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защитники гендиректора компании-владельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой подали апелляционные жалобы на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Эдгар Тербалян.
Суд приговорил гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Богданову к 14 годам колонии общего режима, признав ее виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило ей 14,5 лет лишения свободы.
"Жалобы поданы… Нам еще не выдан приговор, поэтому говорить о том, когда они будут рассмотрены, нельзя", - сказал Тербалян.
Ранее второй адвокат Богдановой Людмила Левашова сообщала агентству, что защита считает приговор чрезмерно суровым.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово
25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС
, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.