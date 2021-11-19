https://ria.ru/20211119/prigovor-1759741980.html

Защита пожарных обжаловала приговор по делу "Зимней вишни"

Защита пожарных обжаловала приговор по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 19.11.2021

Защита пожарных обжаловала приговор по делу "Зимней вишни"

Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина в пятницу подала апелляционные жалобы на обвинительный приговор суда,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:05

2021-11-19T09:05

2021-11-19T09:12

происшествия

кемеровская область

пожар в торговом центре в кемерово

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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина в пятницу подала апелляционные жалобы на обвинительный приговор суда, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Тарасюк."И по Бурсину, и по Генину сегодня поданы апелляционные жалобы", - сказала собеседница агентства, затруднившись уточнить, когда они могут быть рассмотрены.Заводский районный суд Кемерова ранее огласил приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне". Восемь фигурантов узнали свои сроки - от 5 до 14 лет колонии общего режима. В частности, начальник караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин получил 5 лет, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин – 6 лет. Защитники после приговора заявили, что суд не опроверг доводы о невиновности пожарных, они намерены добавиться их оправдания.Бурсин обвинялся в халатности. Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.Генин обвинялся в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц". По версии следствия, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли драгоценное время.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20211115/sud-1759164560.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, пожар в торговом центре в кемерово