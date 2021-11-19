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В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью
В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью - РИА Новости, 19.11.2021
В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью
Ответственность за преступления должны нести все - независимо от национальной принадлежности, но судить по одному представителю целый народ нельзя, заявил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:14
2021-11-19T12:14
общество
москва
администрация президента россии
магомедсалам магомедов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
россия
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ответственность за преступления должны нести все - независимо от национальной принадлежности, но судить по одному представителю целый народ нельзя, заявил журналистам замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.Он отметил, что в Москве идет большая работа по нормализации межнациональных отношений, но в мегаполисах любые преступления со стороны представителей той или иной национальности всегда вызывают широкий резонансМагомедов напомнил, что 81% жителей России оценивают ситуацию в межнациональных отношениях в стране как благоприятную. "Но в мегаполисах, таких как Москва, конечно, ситуация иногда острее. Это связано с тем, что здесь наибольшее количество концентрации и мигрантов, и представителей других этнических общностей. Это все оказывает давление на состояние межнациональных отношений", - отметил замглавы администрации президента РФ.Безусловно, отметил Магомедов, когда возникают какие-то резонансные общественно значимые ситуации, связанные с преступной деятельностью, это вызывает соответствующую реакцию общества."Но я считаю, что совершенно недопустимо ассоциировать преступления, которые совершили эти люди, с той или иной национальностью. То, что у какого-то преступника есть национальность, не означает, что этот народ преступный. Это должно быть всем понятно, и ответственность должны нести все, вне зависимости от национальностей", - подчеркнул он.В Москве проходит II всероссийский форум "Народы России", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).
https://ria.ru/20211111/natsionalnost-1758601933.html
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общество, москва, администрация президента россии, магомедсалам магомедов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия
12:14 19.11.2021
 
В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью

Замруководителя АП Магомедов: нельзя судить о народе по одному представителю-преступнику

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ответственность за преступления должны нести все - независимо от национальной принадлежности, но судить по одному представителю целый народ нельзя, заявил журналистам замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
Он отметил, что в Москве идет большая работа по нормализации межнациональных отношений, но в мегаполисах любые преступления со стороны представителей той или иной национальности всегда вызывают широкий резонанс
Вид Грозного - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:32
В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника
Магомедов напомнил, что 81% жителей России оценивают ситуацию в межнациональных отношениях в стране как благоприятную. "Но в мегаполисах, таких как Москва, конечно, ситуация иногда острее. Это связано с тем, что здесь наибольшее количество концентрации и мигрантов, и представителей других этнических общностей. Это все оказывает давление на состояние межнациональных отношений", - отметил замглавы администрации президента РФ.
Безусловно, отметил Магомедов, когда возникают какие-то резонансные общественно значимые ситуации, связанные с преступной деятельностью, это вызывает соответствующую реакцию общества.
"Но я считаю, что совершенно недопустимо ассоциировать преступления, которые совершили эти люди, с той или иной национальностью. То, что у какого-то преступника есть национальность, не означает, что этот народ преступный. Это должно быть всем понятно, и ответственность должны нести все, вне зависимости от национальностей", - подчеркнул он.
В Москве проходит II всероссийский форум "Народы России", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 17:51
ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ
 
ОбществоМоскваАдминистрация президента РоссииМагомедсалам МагомедовФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Россия
 
 
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