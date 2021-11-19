В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью
Замруководителя АП Магомедов: нельзя судить о народе по одному представителю-преступнику
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ответственность за преступления должны нести все - независимо от национальной принадлежности, но судить по одному представителю целый народ нельзя, заявил журналистам замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
Он отметил, что в Москве идет большая работа по нормализации межнациональных отношений, но в мегаполисах любые преступления со стороны представителей той или иной национальности всегда вызывают широкий резонанс
Магомедов напомнил, что 81% жителей России оценивают ситуацию в межнациональных отношениях в стране как благоприятную. "Но в мегаполисах, таких как Москва, конечно, ситуация иногда острее. Это связано с тем, что здесь наибольшее количество концентрации и мигрантов, и представителей других этнических общностей. Это все оказывает давление на состояние межнациональных отношений", - отметил замглавы администрации президента РФ.
Безусловно, отметил Магомедов, когда возникают какие-то резонансные общественно значимые ситуации, связанные с преступной деятельностью, это вызывает соответствующую реакцию общества.
"Но я считаю, что совершенно недопустимо ассоциировать преступления, которые совершили эти люди, с той или иной национальностью. То, что у какого-то преступника есть национальность, не означает, что этот народ преступный. Это должно быть всем понятно, и ответственность должны нести все, вне зависимости от национальностей", - подчеркнул он.
В Москве проходит II всероссийский форум "Народы России", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).