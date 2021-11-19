https://ria.ru/20211119/prestupleniya-1759781031.html

В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью

В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью - РИА Новости, 19.11.2021

В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью

Ответственность за преступления должны нести все - независимо от национальной принадлежности, но судить по одному представителю целый народ нельзя, заявил... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:14

2021-11-19T12:14

2021-11-19T12:14

общество

москва

администрация президента россии

магомедсалам магомедов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

россия

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ответственность за преступления должны нести все - независимо от национальной принадлежности, но судить по одному представителю целый народ нельзя, заявил журналистам замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.Он отметил, что в Москве идет большая работа по нормализации межнациональных отношений, но в мегаполисах любые преступления со стороны представителей той или иной национальности всегда вызывают широкий резонансМагомедов напомнил, что 81% жителей России оценивают ситуацию в межнациональных отношениях в стране как благоприятную. "Но в мегаполисах, таких как Москва, конечно, ситуация иногда острее. Это связано с тем, что здесь наибольшее количество концентрации и мигрантов, и представителей других этнических общностей. Это все оказывает давление на состояние межнациональных отношений", - отметил замглавы администрации президента РФ.Безусловно, отметил Магомедов, когда возникают какие-то резонансные общественно значимые ситуации, связанные с преступной деятельностью, это вызывает соответствующую реакцию общества."Но я считаю, что совершенно недопустимо ассоциировать преступления, которые совершили эти люди, с той или иной национальностью. То, что у какого-то преступника есть национальность, не означает, что этот народ преступный. Это должно быть всем понятно, и ответственность должны нести все, вне зависимости от национальностей", - подчеркнул он.В Москве проходит II всероссийский форум "Народы России", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

https://ria.ru/20211111/natsionalnost-1758601933.html

https://ria.ru/20211109/ldpr-1758283591.html

москва

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общество, москва, администрация президента россии, магомедсалам магомедов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия