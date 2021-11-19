https://ria.ru/20211119/prepodavatel-1759701082.html
На конкурс лучших преподавателей вузов подали рекордное количество заявок
На конкурс лучших преподавателей вузов подали рекордное количество заявок - РИА Новости, 19.11.2021
На конкурс лучших преподавателей вузов подали рекордное количество заявок
В этом году на конкурс лучших преподавателей вузов "Золотые имена высшей школы" подали рекордное количество заявок – более 1500. Это означает, что за место... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:00
2021-11-19T12:00
2021-11-19T12:17
общество
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В этом году на конкурс лучших преподавателей вузов "Золотые имена высшей школы" подали рекордное количество заявок – более 1500. Это означает, что за место победителя в каждой из десяти номинаций борются 150 человек.Об этом, а также о целях и задачах проекта корреспонденту РИА Новости рассказала председатель координационного совета Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова.Конкурс "Золотые имена высшей школы" проходит уже в четвертый раз. Самому молодому финалисту этого года исполнилось 23 года, а самому старшему – 92.Победа поднимает статус лауреата: лучшие преподаватели выступают на площадках своих университетов и продвигаются по карьерной лестнице, отмечают организаторы."Мы постоянно друг друга поддерживаем, масштабируем свои знания. Сейчас только написали учебник, в котором объединились все победители конкурса "Золотые имена высшей школы". Он называется "Введение в профессию", там 17 регионов и более 57 соавторов", – рассказала Ляпунцова.Победители конкурсов прошлых лет выступают в качестве экспертов в этом году, отбирают лауреатов, а также активно участвуют в деятельности Лиги преподавателей высшей школы, которая организует конкурс.Цель Лиги преподавателей высшей школы, которая объединяет более 35 регионов страны, – создать профессиональное сообщество, то есть поднять престиж и статус профессии, а также быть интересными и важными для будущего поколения.Она также добавила, что это один из примеров объединения преподавателей высшей школы в профессиональное сообщество. Кроме того, финалисты участвуют в разных конференциях и научных семинарах."В этом году у нас есть поддержка от Фонда президентских грантов, которому мы очень благодарны. И самое главное достижение – с нами в диалоге Министерство науки и высшего образования, а также профессорские региональные советы ректоров, общественные организации и Общественная палата Российской Федерации", – добавила она.Эксперт также отметила, что Лига преподавателей высшей школы, существующая с 2015 года, – это в первую очередь команда и люди.
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общество, фонд президентских грантов, россия
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В этом году на конкурс лучших преподавателей вузов "Золотые имена высшей школы" подали рекордное количество заявок – более 1500. Это означает, что за место победителя в каждой из десяти номинаций борются 150 человек.
Об этом, а также о целях и задачах проекта корреспонденту РИА Новости рассказала председатель координационного совета Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова.
Конкурс "Золотые имена высшей школы" проходит уже в четвертый раз. Самому молодому финалисту этого года исполнилось 23 года, а самому старшему – 92.
"Самое главное сейчас – показать стране, что у нас большой научный потенциал, профессиональный, образовательный и, естественно, интеллектуальный. Потому что интеллект – это очень важная составляющая. Это интеллект страны, национальная безопасность, развитие, экономика и так далее", – добавила Ляпунцова.
Победа поднимает статус лауреата: лучшие преподаватели выступают на площадках своих университетов и продвигаются по карьерной лестнице, отмечают организаторы.
"Мы постоянно друг друга поддерживаем, масштабируем свои знания. Сейчас только написали учебник, в котором объединились все победители конкурса "Золотые имена высшей школы". Он называется "Введение в профессию", там 17 регионов и более 57 соавторов", – рассказала Ляпунцова.
Победители конкурсов прошлых лет выступают в качестве экспертов в этом году, отбирают лауреатов, а также активно участвуют в деятельности Лиги преподавателей высшей школы, которая организует конкурс.
Цель Лиги преподавателей высшей школы, которая объединяет более 35 регионов страны, – создать профессиональное сообщество, то есть поднять престиж и статус профессии, а также быть интересными и важными для будущего поколения.
"Сейчас мы делаем аналитику о достижениях преподавателей высшей школы в стране. В Год науки и технологий мы также делаем совместные серьезные научные и популяризованные статьи, а также научные исследования и многое другое", – рассказала в комментарии РИА Новости Ляпунцова.
Она также добавила, что это один из примеров объединения преподавателей высшей школы в профессиональное сообщество. Кроме того, финалисты участвуют в разных конференциях и научных семинарах.
"В этом году у нас есть поддержка от Фонда президентских грантов, которому мы очень благодарны. И самое главное достижение – с нами в диалоге Министерство науки и высшего образования, а также профессорские региональные советы ректоров, общественные организации и Общественная палата Российской Федерации", – добавила она.
Эксперт также отметила, что Лига преподавателей высшей школы, существующая с 2015 года, – это в первую очередь команда и люди.
"Я признательна и благодарна координационному совету и региональным отделениям, а также всем партнерам проекта и тем, кто поверил в нас в первую минуту, тем, кто с нами с начала. Регионы – это все для нас, с ними идет очень большая коммуникация", – рассказала она.