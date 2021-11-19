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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211119/premiya-1759752291.html
Липецкая область получила премию за реализацию нацпроекта
Липецкая область получила премию за реализацию нацпроекта - РИА Новости, 19.11.2021
Липецкая область получила премию за реализацию нацпроекта
Липецкая область удостоена премии "Золотой каток" за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:31
2021-11-19T10:31
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Липецкая область удостоена премии "Золотой каток" за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, сообщает пресс-служба областной администрации.Награда главе региона Игорю Артамонову была вручена на крупнейшем отраслевом событии страны - Транспортной неделе. Оценка работы субъектов производилась по ряду критериев, в числе которых — исполнительская дисциплина, достижение целевых показателей, организация проектного управления и коммуникация с общественностью, пояснили в пресс-службе."В этом году мы отремонтировали рекордное для региона количество дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. Жителям всех населенных пунктов нужны качественные и безопасные дороги", – сказал Артамонов.В 2021 году на реализацию нацпроекта в регионе были направлены 4,4 миллиарда рублей, из них 545 миллионов – из федерального бюджета. Освоено более 70% средств, федеральные деньги освоены практически полностью 98,6%, уточнили в пресс-службе.
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игорь артамонов
10:31 19.11.2021
 

Липецкая область получила премию за реализацию нацпроекта

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Липецкая область удостоена премии "Золотой каток" за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, сообщает пресс-служба областной администрации.
Награда главе региона Игорю Артамонову была вручена на крупнейшем отраслевом событии страны - Транспортной неделе. Оценка работы субъектов производилась по ряду критериев, в числе которых — исполнительская дисциплина, достижение целевых показателей, организация проектного управления и коммуникация с общественностью, пояснили в пресс-службе.
Сахар - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году
"В этом году мы отремонтировали рекордное для региона количество дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. Жителям всех населенных пунктов нужны качественные и безопасные дороги", – сказал Артамонов.
В 2021 году на реализацию нацпроекта в регионе были направлены 4,4 миллиарда рублей, из них 545 миллионов – из федерального бюджета. Освоено более 70% средств, федеральные деньги освоены практически полностью 98,6%, уточнили в пресс-службе.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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