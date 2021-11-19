Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/poterpevshie-1759753833.html
В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков
В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков - РИА Новости, 19.11.2021
В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков
Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, возбужденному из-за применения польскими силовиками... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:39
2021-11-19T11:53
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759415468_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_a77eea4eb5732c2c68a84fcc2301705a.jpg
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, возбужденному из-за применения польскими силовиками спецсредств против пытавшихся прорваться через границу в ЕС ближневосточных беженцев, сообщил в пятницу председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора."Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", - цитирует главу СК агентство Sputnik Беларусь.Глава СК рассказал, что следователи проводят допросы, назначают сразу же экспертизы для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений. "Работаем с медицинскими учреждениями для того, чтобы определить весь круг обращавшихся за медицинской помощью, весь круг лиц, которые пострадали от противоправных действий", - продолжил он.Гора заявил, что после применения спецсредств польскими силовиками белорусские следователи оперативно прибыли на место происшествия для осмотра и неотложных следственных действий, работа продолжается до сих пор в непрерывном режиме. Были зафиксированы следы противоправных действий польских должностных лиц, произведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты оболочки светошумовых гранат, образцы грунта, смывы с растений. Уже проведен ряд экспертиз."Результаты первоначальных следственных действий, а также проведенного анализа свидетельствуют о том, что это не единичный факт. Противоправные действия продолжались на протяжении длительного времени", - подчеркнул глава СК. По его словам, в Следственном комитете расследуются уголовные дела и материалы проверок по фактам противоправных действий польских должностных лиц, которые привели в том числе и к смерти потерпевших. "Это неоказание помощи, насильственное выдворение на территорию Республики Беларусь. Анализ всей ситуации свидетельствует о том, что в данном случае совершено преступление против безопасности человечества", - констатировал Гора.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Позже белорусские госСМИ сообщили, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска химические ожоги получили несколько белорусских силовиков.Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия". Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759558855.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759415468_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_13b49b96ac827f4ff6dada098141f39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:39 19.11.2021 (обновлено: 11:53 19.11.2021)
 
В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков

СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими от спецсредств польских силовиков

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, возбужденному из-за применения польскими силовиками спецсредств против пытавшихся прорваться через границу в ЕС ближневосточных беженцев, сообщил в пятницу председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.
"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", - цитирует главу СК агентство Sputnik Беларусь.
Глава СК рассказал, что следователи проводят допросы, назначают сразу же экспертизы для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений. "Работаем с медицинскими учреждениями для того, чтобы определить весь круг обращавшихся за медицинской помощью, весь круг лиц, которые пострадали от противоправных действий", - продолжил он.
Гора заявил, что после применения спецсредств польскими силовиками белорусские следователи оперативно прибыли на место происшествия для осмотра и неотложных следственных действий, работа продолжается до сих пор в непрерывном режиме. Были зафиксированы следы противоправных действий польских должностных лиц, произведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты оболочки светошумовых гранат, образцы грунта, смывы с растений. Уже проведен ряд экспертиз.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 08:00
"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
"Результаты первоначальных следственных действий, а также проведенного анализа свидетельствуют о том, что это не единичный факт. Противоправные действия продолжались на протяжении длительного времени", - подчеркнул глава СК. По его словам, в Следственном комитете расследуются уголовные дела и материалы проверок по фактам противоправных действий польских должностных лиц, которые привели в том числе и к смерти потерпевших. "Это неоказание помощи, насильственное выдворение на территорию Республики Беларусь. Анализ всей ситуации свидетельствует о том, что в данном случае совершено преступление против безопасности человечества", - констатировал Гора.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Позже белорусские госСМИ сообщили, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска химические ожоги получили несколько белорусских силовиков.
Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия". Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба возле села Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 08:00
Белоруссия может отключить Польшу
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
Лента новостейМолния
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих