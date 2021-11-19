https://ria.ru/20211119/poterpevshie-1759753833.html

В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков

В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков - РИА Новости, 19.11.2021

В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков

Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, возбужденному из-за применения польскими силовиками... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:39

2021-11-19T10:39

2021-11-19T11:53

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, возбужденному из-за применения польскими силовиками спецсредств против пытавшихся прорваться через границу в ЕС ближневосточных беженцев, сообщил в пятницу председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора."Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", - цитирует главу СК агентство Sputnik Беларусь.Глава СК рассказал, что следователи проводят допросы, назначают сразу же экспертизы для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений. "Работаем с медицинскими учреждениями для того, чтобы определить весь круг обращавшихся за медицинской помощью, весь круг лиц, которые пострадали от противоправных действий", - продолжил он.Гора заявил, что после применения спецсредств польскими силовиками белорусские следователи оперативно прибыли на место происшествия для осмотра и неотложных следственных действий, работа продолжается до сих пор в непрерывном режиме. Были зафиксированы следы противоправных действий польских должностных лиц, произведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты оболочки светошумовых гранат, образцы грунта, смывы с растений. Уже проведен ряд экспертиз."Результаты первоначальных следственных действий, а также проведенного анализа свидетельствуют о том, что это не единичный факт. Противоправные действия продолжались на протяжении длительного времени", - подчеркнул глава СК. По его словам, в Следственном комитете расследуются уголовные дела и материалы проверок по фактам противоправных действий польских должностных лиц, которые привели в том числе и к смерти потерпевших. "Это неоказание помощи, насильственное выдворение на территорию Республики Беларусь. Анализ всей ситуации свидетельствует о том, что в данном случае совершено преступление против безопасности человечества", - констатировал Гора.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Позже белорусские госСМИ сообщили, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска химические ожоги получили несколько белорусских силовиков.Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия". Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759558855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии