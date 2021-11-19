https://ria.ru/20211119/posledstviya-1759798703.html

Глава МИД Франции пригрозил последствиями за любое нападение на Украину

Глава МИД Франции пригрозил последствиями за любое нападение на Украину - РИА Новости, 19.11.2021

Глава МИД Франции пригрозил последствиями за любое нападение на Украину

Любое посягательство на территорию Украины будет иметь последствия, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:29

2021-11-19T13:29

2021-11-19T13:29

в мире

украина

владимир путин

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жан-ив ле дриан

минские соглашения

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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Любое посягательство на территорию Украины будет иметь последствия, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан."Поддержание весьма значительного числа войск (у границ Украины - ред.) вызывает у нас вопросы", - заявил он, отвечая на вопрос в интервью французской газете Monde, что вызывает у него беспокойство в большей степени в ситуации на Украине - "дипломатический тупик" или "военная угроза из-за российских передвижений на границе"."Существует серьезное сомнение. Оно должно быть рассеяно, но необходимо, чтобы мы могли в этом убедиться. Любое посягательство на территориальную целостность Украины обязательно имело бы серьезные и массивные последствия", - добавил Ле Дриан.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД РФ полагают, что НАТО заявляет о военной активности РФ для сокрытия собственных действий.Кроме того, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

https://ria.ru/20211118/lavrov-1759682500.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, жан-ив ле дриан, минские соглашения, россия