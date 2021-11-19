https://ria.ru/20211119/polsha-1759828707.html

У Польши нет доказательств смерти ребенка на границе, заявил Дуда

У Польши нет доказательств смерти ребенка на границе, заявил Дуда - РИА Новости, 19.11.2021

У Польши нет доказательств смерти ребенка на границе, заявил Дуда

Польские власти не имеют никаких доказательств смерти ребенка на границе с Белоруссией, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам во время своего визита в РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:26

2021-11-19T15:26

2021-11-19T15:26

в мире

белоруссия

минск

скопье

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Польские власти не имеют никаких доказательств смерти ребенка на границе с Белоруссией, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам во время своего визита в Скопье.Выступление Дуды транслирует Польское телевидение.В четверг Польский центр международной помощи сообщил о том, что на польско-белорусской границе скончался годовалый ребенок из Сирии, родители которого также нуждались в медицинской помощи."Если речь идет о ситуации, касающейся, якобы, смерти ребенка, то по моей информации нет ни одного доказательства того, что какая-либо смерть ребенка имела место. Это информация СМИ. Ни одно доказательство этого не было представлено", - сказал Дуда.Он попросил до выяснения не говорить о смерти ребенка, как о факте. "В связи с вышесказанным, мы, конечно, сможем говорить об этом, как о факте в тот момент, когда эта очень грустная ситуация, связанная со смертью человека, будет выяснена. Пока никаких доказательств этого нет. Так что, я бы просил, чтобы мы не говорили об этом, как о факте", - сказал польский президент.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/polsha-1759752599.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, скопье, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии