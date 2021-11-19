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ГД приняла в первом чтении проект о предоставлении Росстату сведений из ПФР
ГД приняла в первом чтении проект о предоставлении Росстату сведений из ПФР - РИА Новости, 19.11.2021
ГД приняла в первом чтении проект о предоставлении Росстату сведений из ПФР
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:08
2021-11-19T13:13
экономика
владимир путин
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату сведения индивидуального учета для формирования статистики, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ закрепляет за ПФР обязанность предоставлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные для формирования Росстатом официальной статистики. К этим сведениям относится информация о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также иные административные данные, в том числе содержащие персональные данные физлиц при условии их обязательного обезличивания.Такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что, в свою очередь, позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия, отметили авторы законопроекта.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования. Этот переходный период обусловлен необходимостью подготовки нормативного правового акта правительства, устанавливающего состав, порядок и сроки предоставления соответствующих сведений.
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экономика, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия
13:08 19.11.2021 (обновлено: 13:13 19.11.2021)
 
ГД приняла в первом чтении проект о предоставлении Росстату сведений из ПФР

ГД приняла в первом чтении проект о предоставлении ПФР Росстату сведений для статистики

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату сведения индивидуального учета для формирования статистики, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ закрепляет за ПФР обязанность предоставлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные для формирования Росстатом официальной статистики. К этим сведениям относится информация о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также иные административные данные, в том числе содержащие персональные данные физлиц при условии их обязательного обезличивания.
Такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что, в свою очередь, позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия, отметили авторы законопроекта.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования. Этот переходный период обусловлен необходимостью подготовки нормативного правового акта правительства, устанавливающего состав, порядок и сроки предоставления соответствующих сведений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 18:45
Путин потребовал сохранить индексацию пенсий
 
ЭкономикаВладимир ПутинПенсионный фонд РФРоссия
 
 
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