https://ria.ru/20211119/perepiska-1759748599.html

Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции

Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции - РИА Новости, 19.11.2021

Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции

Публикация переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом является "весьма... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:05

2021-11-19T10:05

2021-11-19T15:59

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Публикация переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом является "весьма необычным шагом" в дипломатии, Москва вынуждена была это сделать, так как доводы до западных партнеров не доходят, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.МИД ФРГ заявило РИА Новости, что ведомство рассматривает публикацию переписки Лаврова с немецким и французским коллегами как "нарушение" дипломатической практики. Также представитель МИД Франции на брифинге в четверг сообщил, что и французская сторона считает такой подход "противоречащим дипломатическим правилам и практике"."Это шаг, вызванный отчаянным положением дел. Когда им говоришь-говоришь, а они врут в лицо. Это и вынудило пойти на публикацию переписки. В Минских соглашениях (по урегулированию в Донбассе. — Прим. ред.) четко прописано, что должны сделать украинцы, никуда от этого не деться. А они всячески избегают этого. Как можно встречаться в "минском формате", если на протяжении стольких лет никто ничего не делает, а украинцы и французы с немцами заверяют, что все хорошо, а Россия якобы не хочет встречаться", — сказал РИА Новости Орджоникидзе.По его словам, это было финальной каплей, которая и перевесила. "В этом ничего страшного нет, но немцам и французам теперь стало очень неудобно обелять действия украинской стороны, которая не выполняет Минские соглашения. Они все же вели себя очень нечистоплотно", — заключил эксперт.Он добавил, что публикование переписки является "весьма необычным шагом". "К такому прибегают тогда, когда другие доводы не доходят. Насколько я помню, в истории международных отношений было всего несколько подобных случаев", — добавил собеседник агентства, приведя в пример публикацию тайных договоров царского правительства в период революции 1917 года в России, а также частичную публикацию по взаимному согласию переписки Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем после войны.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

https://ria.ru/20211118/merkel-1759721856.html

https://ria.ru/20211118/perepiska-1759683341.html

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в мире, украина, уинстон черчилль, москва, франклин рузвельт, мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия