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https://ria.ru/20211119/perepiska-1759748599.html
Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции
Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции - РИА Новости, 19.11.2021
Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции
Публикация переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом является "весьма... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:05
2021-11-19T15:59
в мире
украина
уинстон черчилль
москва
франклин рузвельт
мид франции‎
жан-ив ле дриан
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Публикация переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом является "весьма необычным шагом" в дипломатии, Москва вынуждена была это сделать, так как доводы до западных партнеров не доходят, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.МИД ФРГ заявило РИА Новости, что ведомство рассматривает публикацию переписки Лаврова с немецким и французским коллегами как "нарушение" дипломатической практики. Также представитель МИД Франции на брифинге в четверг сообщил, что и французская сторона считает такой подход "противоречащим дипломатическим правилам и практике"."Это шаг, вызванный отчаянным положением дел. Когда им говоришь-говоришь, а они врут в лицо. Это и вынудило пойти на публикацию переписки. В Минских соглашениях (по урегулированию в Донбассе. — Прим. ред.) четко прописано, что должны сделать украинцы, никуда от этого не деться. А они всячески избегают этого. Как можно встречаться в "минском формате", если на протяжении стольких лет никто ничего не делает, а украинцы и французы с немцами заверяют, что все хорошо, а Россия якобы не хочет встречаться", — сказал РИА Новости Орджоникидзе.По его словам, это было финальной каплей, которая и перевесила. "В этом ничего страшного нет, но немцам и французам теперь стало очень неудобно обелять действия украинской стороны, которая не выполняет Минские соглашения. Они все же вели себя очень нечистоплотно", — заключил эксперт.Он добавил, что публикование переписки является "весьма необычным шагом". "К такому прибегают тогда, когда другие доводы не доходят. Насколько я помню, в истории международных отношений было всего несколько подобных случаев", — добавил собеседник агентства, приведя в пример публикацию тайных договоров царского правительства в период революции 1917 года в России, а также частичную публикацию по взаимному согласию переписки Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем после войны.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
https://ria.ru/20211118/merkel-1759721856.html
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в мире, украина, уинстон черчилль, москва, франклин рузвельт, мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия
10:05 19.11.2021 (обновлено: 15:59 19.11.2021)
 
Экс-дипломат оценил публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции

Орджоникидзе назвал публикацию переписки Лаврова и глав МИД ФРГ и Франции необычным шагом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Публикация переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом является "весьма необычным шагом" в дипломатии, Москва вынуждена была это сделать, так как доводы до западных партнеров не доходят, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
МИД ФРГ заявило РИА Новости, что ведомство рассматривает публикацию переписки Лаврова с немецким и французским коллегами как "нарушение" дипломатической практики. Также представитель МИД Франции на брифинге в четверг сообщил, что и французская сторона считает такой подход "противоречащим дипломатическим правилам и практике".
Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 22:33
Меркель ответила на переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии
"Это шаг, вызванный отчаянным положением дел. Когда им говоришь-говоришь, а они врут в лицо. Это и вынудило пойти на публикацию переписки. В Минских соглашениях (по урегулированию в Донбассе. — Прим. ред.) четко прописано, что должны сделать украинцы, никуда от этого не деться. А они всячески избегают этого. Как можно встречаться в "минском формате", если на протяжении стольких лет никто ничего не делает, а украинцы и французы с немцами заверяют, что все хорошо, а Россия якобы не хочет встречаться", — сказал РИА Новости Орджоникидзе.
По его словам, это было финальной каплей, которая и перевесила. "В этом ничего страшного нет, но немцам и французам теперь стало очень неудобно обелять действия украинской стороны, которая не выполняет Минские соглашения. Они все же вели себя очень нечистоплотно", — заключил эксперт.
Он добавил, что публикование переписки является "весьма необычным шагом". "К такому прибегают тогда, когда другие доводы не доходят. Насколько я помню, в истории международных отношений было всего несколько подобных случаев", — добавил собеседник агентства, приведя в пример публикацию тайных договоров царского правительства в период революции 1917 года в России, а также частичную публикацию по взаимному согласию переписки Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем после войны.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
Достали – Лавров о решении опубликовать переписку с главами МИД Франции и ФРГ
18 ноября, 17:39
Лавров прокомментировал переписку с главами МИД Франции и Германии
 
В миреУкраинаУинстон ЧерчилльМоскваФранклин РузвельтМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианРоссия
 
 
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