https://ria.ru/20211119/pedagogi-1759846666.html

По заветам Ломоносова: в Москве наградили педагогов высшей школы

По заветам Ломоносова: в Москве наградили педагогов высшей школы - РИА Новости, 19.11.2021

По заветам Ломоносова: в Москве наградили педагогов высшей школы

Для всех преподавателей высшей школы 19 ноября теперь особая дата. Отныне это не просто пасмурный день в конце осени, а профессиональный праздник. Выбор пал... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:35

2021-11-19T16:35

2021-11-19T17:16

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россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Для всех преподавателей высшей школы 19 ноября теперь особая дата. Отныне это не просто пасмурный день в конце осени, а профессиональный праздник. Выбор пал именно на это число не случайно: День преподавателя высшей школы приурочили к дню рождения Ломоносова. Отметить новый праздник и поучаствовать в профессиональном конкурсе "Золотые имена высшей школы" в Московском доме ученых собрались педагоги со всей страны. На торжественном мероприятии побывал корреспондент РИА Новости.Встречу начали с исполнения гимна. Есть теперь в мире торжественных песен и произведение в честь преподавателей высшей школы. Так как это была премьера композиции, всем гостям предусмотрительно раздали слова.Многие в зале гадали, на какой мотив будет исполнено произведение. Когда грянула музыка, оказалось, что мотив гимна оригинальный – написан специально к празднику."Преподаватели высшей школыИз разных вузов и разных наукВсех уголков необъятной РоссииОбъединилась в один общий круг", – пели новый гимн педагоги.После песни перешли к более прозаическим вещам. С приветственным словом к собравшимся посредством видеоролика обратился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В обращении он подтвердил, что теперь праздник станет ежегодным.Чернышенко напомнил, что на данный момент в российских вузах работает более 253 тысяч профессоров и преподавателей, которые обучают более 4 миллионов студентов."Символично, что этот праздник был учрежден в объявленный президентом Год науки и технологий. Именно вы своим примером вдохновляете молодежь, пробуждаете любовь к исследованиям и помогаете в совершении прорывных научных открытий", – сказал Дмитрий Чернышенко.В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поблагодарил преподавателей за четкий переход во время пандемии в непривычную для многих цифровую среду. При этом министр отметил, что, конечно же, никакие технологии не заменят личного общения педагогов и студентов."Как бы мы ни развивали современные технологии в вузах, они все равно никогда не заменят живого человеческого общения", – сказал Валерий Фальков видеообращении.Сердечный докладОдним из организаторов конкурса лучших преподавателей вузов "Золотые имена высшей школы" выступила председатель координационного совета Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова. Она же участвовала ив продвижении инициативы о профессиональном празднике педагогов вузов, поэтому, кажется, среди собравшихся в актовом зале дома ученых Ляпунцова переживала больше всех."У меня не доклад, у меня от сердца", – не сдерживала она эмоций.Оказалось, что в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок, а именно 1501. Действительно, было отчего разволноваться.Конкурс проходит уже в четвертый раз. Самому молодому финалисту этого года исполнилось 23 года, а самому старшему – 92. Примечательно, что с этого года конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов.Также Елена Ляпунцова сообщила, что победители конкурсов прошлых лет выступают в качестве экспертов в этом году, они занимаются отбором лауреатов.Праздник каждый деньПомощник заместителя председателя правительства РФ Антоний Швиндт отметил, что ранее преподаватели высшей школы были обделены профессиональными праздником. Да, был День учителя, но он ассоциировался скорее со школьными педагогами. И вот теперь все встало на свои места."У многих профессий есть свой профессиональный праздник, а преподаватели высшей школы как-то в стороне были от этих праздников. С Днем учителя их вроде и поздравляли, но фокус внимания все равно был на школе. А ведь без педагога высшей школы качественного образования и дальнейшего развития личности нельзя достичь", – заявил Антоний Швиндт.Директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов продолжил тему нового праздника. Он высказал мысль, что чествование преподавателей вузов и празднование Дня педагога высшей школы не стоит ограничивать только 19 ноября.Кульминацией праздничной встречи стало награждение победителей конкурса "Золотые имена высшей школы". Победителей наградили в десяти номинациях. Грамоты с личной подписью министра образования получили 153 победителя конкурса.Кроме того, информация о победителях будет представлена в Книге почета преподавателей вузов Российской Федерации. Экземпляры этой книги будут разосланы в библиотеки высших учебных заведений.

https://ria.ru/20211119/prepodavatel-1759701082.html

https://ria.ru/20191115/1560975248.html

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общество, фонд президентских грантов, россия