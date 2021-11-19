https://ria.ru/20211119/patrulirovanie-1759812844.html
Россия и Китай провели совместное патрулирование над Японским морем
Россия и Китай провели совместное патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 19.11.2021
Россия и Китай провели совместное патрулирование над Японским морем
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские "Хун-6К" провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:30
2021-11-19T14:30
2021-11-19T14:43
китай
ту-95мс
восточно-китайское море
россия
в мире
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские "Хун-6К" провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили журналистам в Минобороны РФ."19 ноября 2021 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - сказали в ведомстве.В ведомстве отметили, что цель совместной миссии – "развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности".В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20211022/tu-95ms-1755791754.html
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китай, ту-95мс, восточно-китайское море, россия, в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая
14:30 19.11.2021 (обновлено: 14:43 19.11.2021)
Россия и Китай провели совместное патрулирование над Японским морем
Россия и Китай провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями