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В Пакистане освободили лидера исламистской организации
В Пакистане освободили лидера исламистской организации - РИА Новости, 19.11.2021
В Пакистане освободили лидера исламистской организации
Власти Пакистана освободили из тюрьмы лидера исламистской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" Саада Ризви, сообщает газета Dawn. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:11
2021-11-19T10:26
в мире
лахор
пакистан
франция
эммануэль макрон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Пакистана освободили из тюрьмы лидера исламистской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" Саада Ризви, сообщает газета Dawn.Ризви был освобожден после того, как его имя было исключено из "Четвертого списка" - списка запрещенных лиц, которых подозревают в терроризме - в связи с тем, что с его организации был снят запрет.Ранее правительство Пакистана сняло запрет на деятельность крайне правого исламистского движения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан". Как отмечалось, решение было принято "в общих национальных интересах" и в соответствии с "секретным соглашением", которое был подписано 31 октября властями страны с представителями движения.Массовые выступления сторонников "Техрик-и-Лаббайк" начались в конце апреля после того, как Ризви был арестован, а сама организация запрещена. Сотни вышедших на улицы Исламабада людей фактически перекрыли движение в городе и вступили в столкновения с правоохранительными органами, в результате чего семь человек погибли и более 300 полицейских получили ранения. Столкновения продолжились и в городе Лахор, где сторонники организации захватили 11 полицейских, которых позже отпустили после переговоров с правительством страны."Техрик-и-Лаббайк" выдвинула четыре требования: высылка французского посла из-за явной поддержки президентом Эммануэлем Макроном карикатур на пророка Мухаммеда в издании Charlie Hebdo, освобождение главы партии Саада Ризви, снятие запрета на деятельность партии и освобождение арестованных активистов, а также снятие с них санкций.Вслед за этим посольство Франции в Пакистане рекомендовало своим гражданам и французским компаниям на время покинуть страну из-за "серьезных угроз".Новые протесты вспыхнули в конце октября, когда сторонники организации начали устраивать протесты и столкновения и в итоге вылились в марш исламистов на Исламабад с целью освободить лидера организации.
https://ria.ru/20210925/pravitelstvo-1751734546.html
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в мире, лахор, пакистан, франция, эммануэль макрон
10:11 19.11.2021 (обновлено: 10:26 19.11.2021)
 
В Пакистане освободили лидера исламистской организации

Власти освободили из тюрьмы лидера исламистской "Техрик-и-Лаббайк Пакистан"

© РИА Новости / Пахомов ЕвгенийПолицейские в Исламабаде
Полицейские в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Пахомов Евгений
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Пакистана освободили из тюрьмы лидера исламистской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" Саада Ризви, сообщает газета Dawn.
Ризви был освобожден после того, как его имя было исключено из "Четвертого списка" - списка запрещенных лиц, которых подозревают в терроризме - в связи с тем, что с его организации был снят запрет.
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Ранее правительство Пакистана сняло запрет на деятельность крайне правого исламистского движения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан". Как отмечалось, решение было принято "в общих национальных интересах" и в соответствии с "секретным соглашением", которое был подписано 31 октября властями страны с представителями движения.
Массовые выступления сторонников "Техрик-и-Лаббайк" начались в конце апреля после того, как Ризви был арестован, а сама организация запрещена. Сотни вышедших на улицы Исламабада людей фактически перекрыли движение в городе и вступили в столкновения с правоохранительными органами, в результате чего семь человек погибли и более 300 полицейских получили ранения. Столкновения продолжились и в городе Лахор, где сторонники организации захватили 11 полицейских, которых позже отпустили после переговоров с правительством страны.
"Техрик-и-Лаббайк" выдвинула четыре требования: высылка французского посла из-за явной поддержки президентом Эммануэлем Макроном карикатур на пророка Мухаммеда в издании Charlie Hebdo, освобождение главы партии Саада Ризви, снятие запрета на деятельность партии и освобождение арестованных активистов, а также снятие с них санкций.
Вслед за этим посольство Франции в Пакистане рекомендовало своим гражданам и французским компаниям на время покинуть страну из-за "серьезных угроз".
Новые протесты вспыхнули в конце октября, когда сторонники организации начали устраивать протесты и столкновения и в итоге вылились в марш исламистов на Исламабад с целью освободить лидера организации.
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