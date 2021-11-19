https://ria.ru/20211119/pakistan-1759749317.html

В Пакистане освободили лидера исламистской организации

В Пакистане освободили лидера исламистской организации - РИА Новости, 19.11.2021

В Пакистане освободили лидера исламистской организации

Власти Пакистана освободили из тюрьмы лидера исламистской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" Саада Ризви, сообщает газета Dawn. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:11

2021-11-19T10:11

2021-11-19T10:26

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Пакистана освободили из тюрьмы лидера исламистской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" Саада Ризви, сообщает газета Dawn.Ризви был освобожден после того, как его имя было исключено из "Четвертого списка" - списка запрещенных лиц, которых подозревают в терроризме - в связи с тем, что с его организации был снят запрет.Ранее правительство Пакистана сняло запрет на деятельность крайне правого исламистского движения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан". Как отмечалось, решение было принято "в общих национальных интересах" и в соответствии с "секретным соглашением", которое был подписано 31 октября властями страны с представителями движения.Массовые выступления сторонников "Техрик-и-Лаббайк" начались в конце апреля после того, как Ризви был арестован, а сама организация запрещена. Сотни вышедших на улицы Исламабада людей фактически перекрыли движение в городе и вступили в столкновения с правоохранительными органами, в результате чего семь человек погибли и более 300 полицейских получили ранения. Столкновения продолжились и в городе Лахор, где сторонники организации захватили 11 полицейских, которых позже отпустили после переговоров с правительством страны."Техрик-и-Лаббайк" выдвинула четыре требования: высылка французского посла из-за явной поддержки президентом Эммануэлем Макроном карикатур на пророка Мухаммеда в издании Charlie Hebdo, освобождение главы партии Саада Ризви, снятие запрета на деятельность партии и освобождение арестованных активистов, а также снятие с них санкций.Вслед за этим посольство Франции в Пакистане рекомендовало своим гражданам и французским компаниям на время покинуть страну из-за "серьезных угроз".Новые протесты вспыхнули в конце октября, когда сторонники организации начали устраивать протесты и столкновения и в итоге вылились в марш исламистов на Исламабад с целью освободить лидера организации.

https://ria.ru/20210925/pravitelstvo-1751734546.html

https://ria.ru/20210714/pakistan-1741303616.html

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в мире, лахор, пакистан, франция, эммануэль макрон