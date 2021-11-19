https://ria.ru/20211119/otnosheniya-1759862929.html

Лавров и Чавушоглу обсудили двусторонние отношения, сообщил источник

Лавров и Чавушоглу обсудили двусторонние отношения, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2021

Лавров и Чавушоглу обсудили двусторонние отношения, сообщил источник

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил с ним двусторонние отношения и региональные... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:30

2021-11-19T17:30

2021-11-19T17:32

в мире

турция

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил с ним двусторонние отношения и региональные проблемы, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Наш министр провел сегодня телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двухсторонние отношения и некоторые региональные проблемы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211104/turtsiya-1757709608.html

турция

россия

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2021

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в мире, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия