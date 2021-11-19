Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/ombudsmeny-1759771955.html
На финансовых омбудсменов могут распространить антикоррупционные нормы
На финансовых омбудсменов могут распространить антикоррупционные нормы - РИА Новости, 19.11.2021
На финансовых омбудсменов могут распространить антикоррупционные нормы
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о распространении антикоррупционных норм законодательства на финансовых омбудсменов, следует из базы... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:42
2021-11-19T11:42
политика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:383:2856:1990_1920x0_80_0_0_636a3038c057cea593c7120ff7cde276.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о распространении антикоррупционных норм законодательства на финансовых омбудсменов, следует из базы данных нижней палаты парламентаДокумент включает граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения его деятельности, в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки о его операциях, счетах и вкладах.Документ обязывает граждан, претендующих на замещение должностей финансовых омбудсменов и замещающих эти должности представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию, касающуюся их супругов и несовершеннолетних детей.При этом ЦБ, согласно законопроекту, будет осуществлять контроль за расходами таких лиц, а правоохранительные органы по его запросам - осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в отношении как них, так и служащих Банка России.Кроме того, на финансовых омбудсменов возлагается обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Они также должны будут уведомлять ЦБ обо всех случаях обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.Соответствующие изменения вносятся в законы "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "Об оперативно-розыскной деятельности".
https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730788786.html
https://ria.ru/20211110/zakonoproekt-1758339445.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_154:229:2579:2048_1920x0_80_0_0_f41c5a4f73639d55aff9fb9a7d620cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
11:42 19.11.2021
 
На финансовых омбудсменов могут распространить антикоррупционные нормы

Путин предложил распространить на финансовых омбудсменов антикоррупционные нормы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о распространении антикоррупционных норм законодательства на финансовых омбудсменов, следует из базы данных нижней палаты парламента
Документ включает граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения его деятельности, в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки о его операциях, счетах и вкладах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 23:49
Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство
Документ обязывает граждан, претендующих на замещение должностей финансовых омбудсменов и замещающих эти должности представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию, касающуюся их супругов и несовершеннолетних детей.
При этом ЦБ, согласно законопроекту, будет осуществлять контроль за расходами таких лиц, а правоохранительные органы по его запросам - осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в отношении как них, так и служащих Банка России.
Кроме того, на финансовых омбудсменов возлагается обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Они также должны будут уведомлять ЦБ обо всех случаях обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Соответствующие изменения вносятся в законы "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "Об оперативно-розыскной деятельности".
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 09:40
Правительство поддержало законопроект о региональной власти
 
ПолитикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
Лента новостейМолния
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих