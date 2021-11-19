https://ria.ru/20211119/ombudsmeny-1759771955.html

На финансовых омбудсменов могут распространить антикоррупционные нормы

На финансовых омбудсменов могут распространить антикоррупционные нормы - РИА Новости, 19.11.2021

На финансовых омбудсменов могут распространить антикоррупционные нормы

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о распространении антикоррупционных норм законодательства на финансовых омбудсменов, следует из базы... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:42

2021-11-19T11:42

2021-11-19T11:42

политика

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о распространении антикоррупционных норм законодательства на финансовых омбудсменов, следует из базы данных нижней палаты парламентаДокумент включает граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения его деятельности, в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки о его операциях, счетах и вкладах.Документ обязывает граждан, претендующих на замещение должностей финансовых омбудсменов и замещающих эти должности представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию, касающуюся их супругов и несовершеннолетних детей.При этом ЦБ, согласно законопроекту, будет осуществлять контроль за расходами таких лиц, а правоохранительные органы по его запросам - осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в отношении как них, так и служащих Банка России.Кроме того, на финансовых омбудсменов возлагается обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Они также должны будут уведомлять ЦБ обо всех случаях обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.Соответствующие изменения вносятся в законы "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "Об оперативно-розыскной деятельности".

https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730788786.html

https://ria.ru/20211110/zakonoproekt-1758339445.html

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политика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия