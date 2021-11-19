https://ria.ru/20211119/ombudsmen-1759756940.html
Детский омбудсмен получила более 8300 обращений с начала 2021 года
Детский омбудсмен получила более 8300 обращений с начала 2021 года - РИА Новости, 19.11.2021
Детский омбудсмен получила более 8300 обращений с начала 2021 года
Аппарат детского омбудсмена с начала 2021 года получил более 8300 обращений, большинство касается жилищных прав, охраны жизни и здоровья, сообщила... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:50
2021-11-19T10:50
2021-11-19T10:50
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_3a8ec6508dcaf58931191195433bd231.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена с начала 2021 года получил более 8300 обращений, большинство касается жилищных прав, охраны жизни и здоровья, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."С начала 2021 года только в аппарата федерального детского омбудсмена поступило более 8300 обращений, в том числе от несовершеннолетних. Большинство из них касается защиты их имущественных, жилищных прав, вопросов образования, социального обеспечения, охраны жизни и здоровья, а также профилактики правонарушений", - сказала она в ходе приветственного видеообращения на III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".
https://ria.ru/20211112/zaderzhanie-1758763022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:201:2048:1737_1920x0_80_0_0_26769346c285925e857dd340384efa7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Детский омбудсмен получила более 8300 обращений с начала 2021 года
Аппарат детского омбудсмена получил более 8300 обращений с начала 2021 года