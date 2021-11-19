https://ria.ru/20211119/ombudsmen-1759756940.html

Детский омбудсмен получила более 8300 обращений с начала 2021 года

Детский омбудсмен получила более 8300 обращений с начала 2021 года - РИА Новости, 19.11.2021

Детский омбудсмен получила более 8300 обращений с начала 2021 года

Аппарат детского омбудсмена с начала 2021 года получил более 8300 обращений, большинство касается жилищных прав, охраны жизни и здоровья, сообщила... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:50

2021-11-19T10:50

2021-11-19T10:50

общество

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена с начала 2021 года получил более 8300 обращений, большинство касается жилищных прав, охраны жизни и здоровья, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."С начала 2021 года только в аппарата федерального детского омбудсмена поступило более 8300 обращений, в том числе от несовершеннолетних. Большинство из них касается защиты их имущественных, жилищных прав, вопросов образования, социального обеспечения, охраны жизни и здоровья, а также профилактики правонарушений", - сказала она в ходе приветственного видеообращения на III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".

https://ria.ru/20211112/zaderzhanie-1758763022.html

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