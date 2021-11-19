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https://ria.ru/20211119/novoselskaya-1759807269.html
Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке
Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке - РИА Новости, 19.11.2021
Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке
Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей на реконструкции РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:05
2021-11-19T14:09
происшествия
республика крым
симферополь
россия
новости культуры
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей на реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об аресте Новосельской Веры Вадимовны на срок до 17 января 2022 года", - сказала собеседница агентства.Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что в отношении Новосельской возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ее уже допросили и предъявили обвинение.По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию; по информации СМИ, в 2020 году договор с подрядчиком был расторгнут.
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происшествия, республика крым, симферополь, россия, новости культуры
14:05 19.11.2021 (обновлено: 14:09 19.11.2021)
 
Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке

Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма Новосельскую по делу о взятке

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики КрымМинистр культуры республики Крым Арина Новосельская
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей на реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об аресте Новосельской Веры Вадимовны на срок до 17 января 2022 года", - сказала собеседница агентства.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что в отношении Новосельской возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ее уже допросили и предъявили обвинение.
По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Мищенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
13:37
Двоих чиновников главка МЧС Москвы заподозрили в получении взятки
Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.
Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию; по информации СМИ, в 2020 году договор с подрядчиком был расторгнут.
 
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольРоссияНовости культуры
 
 
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