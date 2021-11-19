https://ria.ru/20211119/novoselskaya-1759807269.html

Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке

Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке - РИА Новости, 19.11.2021

Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма по делу о взятке

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей на реконструкции РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:05

2021-11-19T14:05

2021-11-19T14:09

происшествия

республика крым

симферополь

россия

новости культуры

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей на реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об аресте Новосельской Веры Вадимовны на срок до 17 января 2022 года", - сказала собеседница агентства.Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что в отношении Новосельской возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ее уже допросили и предъявили обвинение.По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию; по информации СМИ, в 2020 году договор с подрядчиком был расторгнут.

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759800238.html

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происшествия, республика крым, симферополь, россия, новости культуры