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Посольство ответило на идею конгрессменов не признавать Путина президентом
Посольство ответило на идею конгрессменов не признавать Путина президентом - РИА Новости, 19.11.2021
Посольство ответило на идею конгрессменов не признавать Путина президентом
Посольство России в США рассматривает как попытку самопиара инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина президентом, если тот решит... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:09
2021-11-19T18:09
2021-11-19T18:22
сша
россия
в мире
владимир путин
посольство рф в сша
стивен коэн
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Посольство России в США рассматривает как попытку самопиара инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина президентом, если тот решит баллотироваться на новый срок, и предлагает законодателям США заняться ситуацией в собственной стране."Попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ничего кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведёт. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России - пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома", - говорится в заявлении посольства РФ, размещенном в его аккаунте в Twitter.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации.
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сша, россия, в мире, владимир путин, посольство рф в сша, стивен коэн
18:09 19.11.2021 (обновлено: 18:22 19.11.2021)
Посольство ответило на идею конгрессменов не признавать Путина президентом
Посольство в США назвало идею конгрессменов не признавать Путина президентом самопиаром