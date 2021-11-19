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Захарова отреагировала на призыв генсека НАТО к снижению напряженности
Захарова отреагировала на призыв генсека НАТО к снижению напряженности - РИА Новости, 19.11.2021
Захарова отреагировала на призыв генсека НАТО к снижению напряженности
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к снижению напряженности, напомнила ему, что в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:38
2021-11-19T14:25
в мире
киев
сша
йенс столтенберг
владимир путин
нато
мария захарова
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к снижению напряженности, напомнила ему, что в новейшей истории источником агрессии, унесшей миллионы жизней, становились именно страны Альянса.Ранее Столтенберг заявил, что Москва должна действовать "прозрачнее", поскольку в Брюсселе "наблюдают, что Россия имеет не только возможности, но и желание использовать силу против соседей".Представитель внешнеполитического ведомства указала на абсурдность подобных высказываний."Если он все это наблюдает, то действия прозрачны, а если они непрозрачны, то и наблюдать было бы нечего", — написала она в Telegram-канале.Помимо этого, Захарова указала, что именно действия альянса в последние десятилетия спровоцировали множество проблем."Милитаризм и имперские замашки натовцев привели к появлению десятков вооружённых конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц, миллионам беженцев", — отметила она.Захарова добавила, что это "почему-то Альянс не волнует", и "за свои преступления эта структура нести ответственность не собирается"."Что касается "прозрачности", то она там отсутствует в принципе, так как сами члены НАТО порой понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга. Создание тройственного союза США, Британии и Австралии и планы по размещению ядерных подлодок у берегов Зелёного континента стали сюрпризом как для НАТО, так и для стран, в него входящих", — напомнила представитель МИД.Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об угрозе со стороны Кремля используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211119/nato-1759789242.html
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в мире, киев, сша, йенс столтенберг, владимир путин, нато, мария захарова, россия
13:38 19.11.2021 (обновлено: 14:25 19.11.2021)
 
Захарова отреагировала на призыв генсека НАТО к снижению напряженности

Захарова: в новейшей истории источником агрессии становились именно страны НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к снижению напряженности, напомнила ему, что в новейшей истории источником агрессии, унесшей миллионы жизней, становились именно страны Альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что Москва должна действовать "прозрачнее", поскольку в Брюсселе "наблюдают, что Россия имеет не только возможности, но и желание использовать силу против соседей".
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Представитель внешнеполитического ведомства указала на абсурдность подобных высказываний.
"Если он все это наблюдает, то действия прозрачны, а если они непрозрачны, то и наблюдать было бы нечего", — написала она в Telegram-канале.
Помимо этого, Захарова указала, что именно действия альянса в последние десятилетия спровоцировали множество проблем.
"Милитаризм и имперские замашки натовцев привели к появлению десятков вооружённых конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц, миллионам беженцев", — отметила она.
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Захарова добавила, что это "почему-то Альянс не волнует", и "за свои преступления эта структура нести ответственность не собирается".
"Что касается "прозрачности", то она там отсутствует в принципе, так как сами члены НАТО порой понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга. Создание тройственного союза США, Британии и Австралии и планы по размещению ядерных подлодок у берегов Зелёного континента стали сюрпризом как для НАТО, так и для стран, в него входящих", — напомнила представитель МИД.
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об угрозе со стороны Кремля используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреКиевСШАЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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