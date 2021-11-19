https://ria.ru/20211119/nalipanie-1760177682.html

Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в субботу в Москве

Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в субботу в Москве - РИА Новости, 22.11.2021

Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в субботу в Москве

Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в субботу в Москве из-за сильных осадков с дождем, спасатели призывают водителей и пешеходов быть... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-19T13:45

2021-11-19T13:45

2021-11-22T14:45

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в субботу в Москве из-за сильных осадков с дождем, спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах."В связи с прохождением циклона до 16.00 20 ноября местами в Москве ожидаются осадки: мокрый снег, снег с дождем, налипание мокрого снега. С 9 часов утра местами усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении столичного департамента ГОЧСиПБ.Спасатели обращаются к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров."Держитесь подальше от высоких столбов, деревьев, электропроводов. Выбирайте нескользящую обувь с рельефной подошвой", - обращаются спасатели к пешеходам.

https://ria.ru/20211111/snegopad-1758668146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, гочсипб