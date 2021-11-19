https://ria.ru/20211119/moskva-1759814234.html

Собянин высоко оценил эффект от нерабочих дней в Москве

Собянин высоко оценил эффект от нерабочих дней в Москве - РИА Новости, 19.11.2021

Собянин высоко оценил эффект от нерабочих дней в Москве

Нерабочие дни дали очень хороший эффект в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:35

2021-11-19T14:35

2021-11-19T15:00

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

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сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни дали очень хороший эффект в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"."Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект", - сказал Собянин."Если сравнивать четверговые показатели, которые были на этой неделе, и 2-3 недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза, и мы видим это по резкому снижению заболеваемости, и по другим показателям, по пневмонии, и так далее. Это реальный эффект, и снижение коронавируса в Москве продолжается", - добавил мэр.

https://ria.ru/20211117/ogranicheniya-1759532518.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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