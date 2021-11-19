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Собянин высоко оценил эффект от нерабочих дней в Москве
Собянин высоко оценил эффект от нерабочих дней в Москве - РИА Новости, 19.11.2021
Собянин высоко оценил эффект от нерабочих дней в Москве
Нерабочие дни дали очень хороший эффект в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:35
2021-11-19T15:00
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни дали очень хороший эффект в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"."Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект", - сказал Собянин."Если сравнивать четверговые показатели, которые были на этой неделе, и 2-3 недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза, и мы видим это по резкому снижению заболеваемости, и по другим показателям, по пневмонии, и так далее. Это реальный эффект, и снижение коронавируса в Москве продолжается", - добавил мэр.
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москва, коронавирус в россии, общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:35 19.11.2021 (обновлено: 15:00 19.11.2021)
 
Собянин высоко оценил эффект от нерабочих дней в Москве

Собянин: нерабочие дни из-за COVID-19 дали очень хороший эффект в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда с целью проверки санитарно-эпидемиологических правил в Москве
Сотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда с целью проверки санитарно-эпидемиологических правил в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни дали очень хороший эффект в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект", - сказал Собянин.
"Если сравнивать четверговые показатели, которые были на этой неделе, и 2-3 недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза, и мы видим это по резкому снижению заболеваемости, и по другим показателям, по пневмонии, и так далее. Это реальный эффект, и снижение коронавируса в Москве продолжается", - добавил мэр.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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