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Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова

Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова - РИА Новости, 19.11.2021

Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова

По темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место в России, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:25

2021-11-19T11:25

2021-11-19T11:25

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место в России, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Введение таких выходных дней - по сути такого локдауна, было вынужденной, но крайне необходимой мерой... На сегодняшний день по темпу снижения заболеваемости Москва занимает первое место в стране и это не может не радовать", - рассказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757785368.html

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2021

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