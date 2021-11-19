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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова - РИА Новости, 19.11.2021
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова
По темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место в России, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:25
2021-11-19T11:25
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое&nbsp; место в России, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Введение таких выходных дней - по сути такого локдауна, было вынужденной, но крайне необходимой мерой... На сегодняшний день по темпу снижения заболеваемости Москва занимает первое место в стране и это не может не радовать", - рассказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".
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общество, москва, анастасия ракова , россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:25 19.11.2021
 
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова

Ракова: Москва занимает первое место по темпам снижения заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое  место в России, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Введение таких выходных дней - по сути такого локдауна, было вынужденной, но крайне необходимой мерой... На сегодняшний день по темпу снижения заболеваемости Москва занимает первое место в стране и это не может не радовать", - рассказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваАнастасия РаковаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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