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Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова - РИА Новости, 19.11.2021
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова
По темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место в России, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:25
2021-11-19T11:25
2021-11-19T11:25
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место в России, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Введение таких выходных дней - по сути такого локдауна, было вынужденной, но крайне необходимой мерой... На сегодняшний день по темпу снижения заболеваемости Москва занимает первое место в стране и это не может не радовать", - рассказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".
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Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости, заявила Ракова
Ракова: Москва занимает первое место по темпам снижения заболеваемости COVID-19