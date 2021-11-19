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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211119/mordoviya-1759914767.html
Глава Мордовии поздравил работников сельского хозяйства
Глава Мордовии поздравил работников сельского хозяйства - РИА Новости, 19.11.2021
Глава Мордовии поздравил работников сельского хозяйства
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:09
2021-11-19T23:09
республика мордовия
экономика
дубенский район
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы региона.К праздничному мероприятию в режиме видеоконференции были подключены все районы республики, где в студиях собрались работники аграрной отрасли."Я считаю, что праздник хлеба и тех, кто работает на земле, кто нас кормит, – это основа из основ любого общества. Можно написать программу, можно работать по любым производственным планам, но каждый день мы встаем и думаем о хлебе насущном - думаем, как накормить свои семьи, как накормить наше общество", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава Мордовии подчеркнул, что даже в непростых, засушливых условиях этого сезона в республике собран неплохой урожай в сравнении с соседними регионами. Стабильный рост демонстрирует отрасль животноводства. "Мордовия привыкла к лидерству в стране по производству яиц. В этом году мы вышли на первое место в России по производству молока. Ряд новых проектов у нас будет реализован в Дубенском районе, что позволит выйти на передовые позиции в области молочного производства", - добавил глава республики.Он отметил успехи, достигнутые перерабатывающей отраслью. Так, Мордовия производит почти треть всего объема колбасных изделий, которые выпускаются в Приволжском федеральном округе. Предприятие "Тепличное" в этом году планирует собрать более 30 тысяч тонн овощей, будет развиваться производство цветов в Кадошкинском районе.Затронул глава Мордовии и тему развития экспортного потенциала, отметив, что напрямую с Мордовией работают 32 страны мира и приведя в пример мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", который за год увеличил объем экспортной продукции более чем в 20 раз. Он также рассказал, что в 2021 году планируется экспортировать 67 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму 35 миллионов долларов.Отмечается, что в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение работников отрасли государственными наградами.
https://ria.ru/20211110/mordoviya-1758477368.html
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экономика, дубенский район, республика мордовия, артем здунов, россия
23:09 19.11.2021
 

Глава Мордовии поздравил работников сельского хозяйства

© Фото : @zdunov_artem/InstagramАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : @zdunov_artem/Instagram
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы региона.
К праздничному мероприятию в режиме видеоконференции были подключены все районы республики, где в студиях собрались работники аграрной отрасли.
"Я считаю, что праздник хлеба и тех, кто работает на земле, кто нас кормит, – это основа из основ любого общества. Можно написать программу, можно работать по любым производственным планам, но каждый день мы встаем и думаем о хлебе насущном - думаем, как накормить свои семьи, как накормить наше общество", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Мордовии подчеркнул, что даже в непростых, засушливых условиях этого сезона в республике собран неплохой урожай в сравнении с соседними регионами. Стабильный рост демонстрирует отрасль животноводства. "Мордовия привыкла к лидерству в стране по производству яиц. В этом году мы вышли на первое место в России по производству молока. Ряд новых проектов у нас будет реализован в Дубенском районе, что позволит выйти на передовые позиции в области молочного производства", - добавил глава республики.
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Он отметил успехи, достигнутые перерабатывающей отраслью. Так, Мордовия производит почти треть всего объема колбасных изделий, которые выпускаются в Приволжском федеральном округе. Предприятие "Тепличное" в этом году планирует собрать более 30 тысяч тонн овощей, будет развиваться производство цветов в Кадошкинском районе.
Затронул глава Мордовии и тему развития экспортного потенциала, отметив, что напрямую с Мордовией работают 32 страны мира и приведя в пример мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", который за год увеличил объем экспортной продукции более чем в 20 раз. Он также рассказал, что в 2021 году планируется экспортировать 67 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму 35 миллионов долларов.
Отмечается, что в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение работников отрасли государственными наградами.

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