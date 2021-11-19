https://ria.ru/20211119/moldovagaz-1759798113.html

Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза"

Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза" - РИА Новости, 19.11.2021

Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза"

Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:27

2021-11-19T13:27

2021-11-19T13:54

в мире

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в отсутствии нарушений."Нам нужно провести внутренний аудит компании "Молдовагаз", после этого можно будет обсудить работу руководства компании, в том числе в рамках Высшего совета безопасности. Нужно убедиться, как компания расходует средства, экономит ли она их, чтобы исключить возможность включения этих расходов в тариф", - заявила Санду на пресс-конференции, комментируя информацию о возможных нарушениях со стороны руководства "Молдовагаза".Она добавила, что деятельность компании была скрыта от глаз общественности, не было отчетов даже для Счетной палаты."Я считаю, что в "Молдовагазе" нужен контроль, нужно проверить тот период времени, в течение которого, как мы подозреваем, произошло много противоправных действий", - добавила Санду.Президент предложила, чтобы ее советник по экономическим вопросам Вячеслав Негруца вошел в состав наблюдательного совета "Молдовагаза". Одобрить это назначение должно правительство страны.

https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, майя санду, молдовагаз