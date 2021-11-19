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Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза"
Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза" - РИА Новости, 19.11.2021
Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза"
Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:27
2021-11-19T13:54
в мире
майя санду
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в отсутствии нарушений."Нам нужно провести внутренний аудит компании "Молдовагаз", после этого можно будет обсудить работу руководства компании, в том числе в рамках Высшего совета безопасности. Нужно убедиться, как компания расходует средства, экономит ли она их, чтобы исключить возможность включения этих расходов в тариф", - заявила Санду на пресс-конференции, комментируя информацию о возможных нарушениях со стороны руководства "Молдовагаза".Она добавила, что деятельность компании была скрыта от глаз общественности, не было отчетов даже для Счетной палаты."Я считаю, что в "Молдовагазе" нужен контроль, нужно проверить тот период времени, в течение которого, как мы подозреваем, произошло много противоправных действий", - добавила Санду.Президент предложила, чтобы ее советник по экономическим вопросам Вячеслав Негруца вошел в состав наблюдательного совета "Молдовагаза". Одобрить это назначение должно правительство страны.
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в мире, майя санду, молдовагаз
13:27 19.11.2021 (обновлено: 13:54 19.11.2021)
 
Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза"

Президент Санду заявила о необходимости провести аудит работы руководства "Молдовагаза"

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что необходимо провести внутренний аудит работы администрации компании "Молдовагаз", чтобы убедиться в отсутствии нарушений.
"Нам нужно провести внутренний аудит компании "Молдовагаз", после этого можно будет обсудить работу руководства компании, в том числе в рамках Высшего совета безопасности. Нужно убедиться, как компания расходует средства, экономит ли она их, чтобы исключить возможность включения этих расходов в тариф", - заявила Санду на пресс-конференции, комментируя информацию о возможных нарушениях со стороны руководства "Молдовагаза".
Она добавила, что деятельность компании была скрыта от глаз общественности, не было отчетов даже для Счетной палаты.
"Я считаю, что в "Молдовагазе" нужен контроль, нужно проверить тот период времени, в течение которого, как мы подозреваем, произошло много противоправных действий", - добавила Санду.
Президент предложила, чтобы ее советник по экономическим вопросам Вячеслав Негруца вошел в состав наблюдательного совета "Молдовагаза". Одобрить это назначение должно правительство страны.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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В миреМайя СандуМолдовагаз
 
 
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