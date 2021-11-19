https://ria.ru/20211119/moldaviya-1759810336.html

Санду назвала предстоящие выборы главы Приднестровья нелегитимными

Санду назвала предстоящие выборы главы Приднестровья нелегитимными - РИА Новости, 19.11.2021

Санду назвала предстоящие выборы главы Приднестровья нелегитимными

Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что считает нелегитимными предстоящие выборы главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:18

2021-11-19T14:18

2021-11-19T14:19

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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что считает нелегитимными предстоящие выборы главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики."Мы считаем нелегитимными выборы лидера Приднестровья, поэтому ничего от них не ждем", - заявила Санду на пресс-конференции.Она добавила, что и в дальнейшем не намерена встречаться с действующим главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Тем не менее, по словам Санду, Кишинев готов и дальше оказывать помощь Приднестровью, как делал это, когда отправлял на левый берег Днестра партии вакцины от коронавируса.Выборы главы Приднестровья состоятся 12 декабря. На этот пост претендуют три человека. Помимо действующего президента Вадима Красносельского, уже зарегистрированного кандидатом, о своем желании участвовать в выборах заявили житель Тирасполя Николай Малышев и житель Григориопольского района Сергей Пынзарь.Предыдущие выборы президента ПМР прошли 11 декабря 2016 года. На них нынешний глава ПМР Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук, получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря 2016 года.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211119/pridnestrove-1759792925.html

https://ria.ru/20211115/sputnik-1759120539.html

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в мире, ссср, молдавия, румыния, евгений шевчук, николай малышев, майя санду