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В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе - РИА Новости, 19.11.2021
В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
Администрация США приветствует недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:43
2021-11-19T22:00
в мире
сша
вашингтон (город)
владимир путин
дженнифер псаки
ситуация в днр и лнр
россия
киев
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Администрация США приветствует недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Глава государства в четверг выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи Путин отметил, что партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ и Франция - на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик. Президент России призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме нет."Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Вместе с тем, представитель Белого дома добавила, что США по-прежнему испытывают серьезную обеспокоенность по поводу "военных действий со стороны РФ в отношении Украины, и призывают Москву к деэскалации напряженности".Затрагивая тему развития российско-американских отношений, она выразила от лица Вашингтона согласие с российским лидером в том, что двум странам необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий. "Мы согласны - и это часть важных дискуссий", - добавила Псаки.
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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, дженнифер псаки, ситуация в днр и лнр, россия, киев, франция, минские соглашения
21:43 19.11.2021 (обновлено: 22:00 19.11.2021)
 
В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

Псаки: Белый дом приветствует слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Администрация США приветствует недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Глава государства в четверг выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи Путин отметил, что партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ и Франция - на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик. Президент России призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме нет.
"Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Вместе с тем, представитель Белого дома добавила, что США по-прежнему испытывают серьезную обеспокоенность по поводу "военных действий со стороны РФ в отношении Украины, и призывают Москву к деэскалации напряженности".
Затрагивая тему развития российско-американских отношений, она выразила от лица Вашингтона согласие с российским лидером в том, что двум странам необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий. "Мы согласны - и это часть важных дискуссий", - добавила Псаки.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 21:31
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В миреСШАВашингтон (город)Владимир ПутинДженнифер ПсакиСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиевФранцияМинские соглашения
 
 
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