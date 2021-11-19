https://ria.ru/20211119/mirnyy-1759906421.html
В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе - РИА Новости, 19.11.2021
В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
Администрация США приветствует недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:43
2021-11-19T21:43
2021-11-19T22:00
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вашингтон (город)
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Администрация США приветствует недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Глава государства в четверг выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи Путин отметил, что партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ и Франция - на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик. Президент России призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме нет."Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Вместе с тем, представитель Белого дома добавила, что США по-прежнему испытывают серьезную обеспокоенность по поводу "военных действий со стороны РФ в отношении Украины, и призывают Москву к деэскалации напряженности".Затрагивая тему развития российско-американских отношений, она выразила от лица Вашингтона согласие с российским лидером в том, что двум странам необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий. "Мы согласны - и это часть важных дискуссий", - добавила Псаки.
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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, дженнифер псаки, ситуация в днр и лнр, россия, киев, франция, минские соглашения
21:43 19.11.2021 (обновлено: 22:00 19.11.2021)
В Белом доме оценили слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
Псаки: Белый дом приветствует слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе