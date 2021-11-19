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Наука
https://ria.ru/20211119/migren-1759699726.html
Ученые описали новый способ избавления от мигрени
Ученые описали новый способ избавления от мигрени - РИА Новости, 19.11.2021
Ученые описали новый способ избавления от мигрени
Американские ученые с помощью растительной диеты вылечили от мигрени мужчину, который долгие годы мучился головными болями, и ему ничего не помогало. Уже через... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:30
2021-11-19T11:46
питание
сша
здоровье
наука
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американские ученые с помощью растительной диеты вылечили от мигрени мужчину, который долгие годы мучился головными болями, и ему ничего не помогало. Уже через три месяца после изменения питания его мигрень прекратилась и не возвращается вот уже восемь лет. Случай описан в журнале BMJ Case Reports.На момент обращения в клинику пациент, 60-летний мужчина, страдал мигренями в течение двенадцати с половиной лет. У него было примерно четыре-шесть сильных приступов ежемесячно. Интенсивная боль начиналась внезапно в височной и лобной областях левой стороны головы. За 15-30 минут до приступа пациент чувствовал стеснение в плечах и задней части шеи. Пульсирующая боль длилась обычно около 72 часов, сопровождаясь повышенной чувствительностью к свету, звукам, тошнотой и рвотой. Суммарно головные боли продолжались 12-18 дней каждый месяц.За полгода до обращения количество приступов увеличилось до шести-восьми в месяц, что составляло, соответственно, 18-24 дня. Мужчина пробовал принимать прописанные лекарства, избегал потенциально провоцирующих мигрень продуктов, таких как шоколад, сыр, орехи, кофеин и сухофрукты, занимался йогой и медитацией, но ничего не помогало.Анализы крови показали отсутствие воспаления и нормальный уровень бета-каротина. Но, после того, как он рассказал, что ежедневно употребляет сладкий картофель, медики предложили ему изменить рацион питания и попробовать диету LIFE (Low Inflamasted Foods Everyday), включающую темно-зеленые листовые овощи, ежедневное употребление зеленого смузи и ограничить потребление цельнозерновых продуктов, крахмалистых овощей, масел и животного белка, особенно молочных продуктов и красного мяса.Дело в том, что мигрень часто связана с системным воспалением и окислительным стрессом, а темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и кресс-салат, помимо полезных микроэлементов и питательных веществ, содержат большое количество каротиноидов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.После двух месяцев новой диеты частота приступов мигрени снизилась до одного дня в месяц, а через три месяца приступы прекратились совсем. При этом содержание бета-каротина в крови увеличилось с 53 до 92 мкг/дл. Мужчина перестал принимать все лекарства от мигрени и даже стал позволять себе такие продукты, как яйца, лосось или холодный чай, которые раньше вызывали у него приступы головной боли."Этот отчет предполагает, что диета, основанная на цельных растениях, может предложить безопасное, эффективное и постоянное лечение для обращения вспять хронической мигрени", — пишут авторы статьи.Исследователи отмечают, что, несмотря на то, что в статье описан только один случай, который, возможно, связан с аллергией на определенные продукты, они наблюдали снижение частоты мигреней еще у нескольких пациентов, которые в течение трех месяцев придерживались диеты LIFE.
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питание, сша, здоровье
02:30 19.11.2021 (обновлено: 11:46 19.11.2021)
 

Ученые описали новый способ избавления от мигрени

© Fotolia / MaridavГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Fotolia / Maridav
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американские ученые с помощью растительной диеты вылечили от мигрени мужчину, который долгие годы мучился головными болями, и ему ничего не помогало. Уже через три месяца после изменения питания его мигрень прекратилась и не возвращается вот уже восемь лет. Случай описан в журнале BMJ Case Reports.
На момент обращения в клинику пациент, 60-летний мужчина, страдал мигренями в течение двенадцати с половиной лет. У него было примерно четыре-шесть сильных приступов ежемесячно. Интенсивная боль начиналась внезапно в височной и лобной областях левой стороны головы. За 15-30 минут до приступа пациент чувствовал стеснение в плечах и задней части шеи. Пульсирующая боль длилась обычно около 72 часов, сопровождаясь повышенной чувствительностью к свету, звукам, тошнотой и рвотой. Суммарно головные боли продолжались 12-18 дней каждый месяц.
За полгода до обращения количество приступов увеличилось до шести-восьми в месяц, что составляло, соответственно, 18-24 дня. Мужчина пробовал принимать прописанные лекарства, избегал потенциально провоцирующих мигрень продуктов, таких как шоколад, сыр, орехи, кофеин и сухофрукты, занимался йогой и медитацией, но ничего не помогало.
Анализы крови показали отсутствие воспаления и нормальный уровень бета-каротина. Но, после того, как он рассказал, что ежедневно употребляет сладкий картофель, медики предложили ему изменить рацион питания и попробовать диету LIFE (Low Inflamasted Foods Everyday), включающую темно-зеленые листовые овощи, ежедневное употребление зеленого смузи и ограничить потребление цельнозерновых продуктов, крахмалистых овощей, масел и животного белка, особенно молочных продуктов и красного мяса.
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Дело в том, что мигрень часто связана с системным воспалением и окислительным стрессом, а темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и кресс-салат, помимо полезных микроэлементов и питательных веществ, содержат большое количество каротиноидов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
После двух месяцев новой диеты частота приступов мигрени снизилась до одного дня в месяц, а через три месяца приступы прекратились совсем. При этом содержание бета-каротина в крови увеличилось с 53 до 92 мкг/дл. Мужчина перестал принимать все лекарства от мигрени и даже стал позволять себе такие продукты, как яйца, лосось или холодный чай, которые раньше вызывали у него приступы головной боли.
"Этот отчет предполагает, что диета, основанная на цельных растениях, может предложить безопасное, эффективное и постоянное лечение для обращения вспять хронической мигрени", — пишут авторы статьи.
Исследователи отмечают, что, несмотря на то, что в статье описан только один случай, который, возможно, связан с аллергией на определенные продукты, они наблюдали снижение частоты мигреней еще у нескольких пациентов, которые в течение трех месяцев придерживались диеты LIFE.
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