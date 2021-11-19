Российские манекены для обучения хирургов будут использовать в Ташкенте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Узбекистанские хирурги будут учиться на российских манекенах анатомической точности в 11 вузах Ташкента, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Манекены для обучения врачей-хирургов, выполненные с анатомической точностью, будут использоваться в 11 медицинских вузах Узбекистана. АО РЭЦ совместно с министерством здравоохранения Республики Узбекистан прорабатывает возможность поставки медицинских симуляторов стоимостью 23 миллиона долларов", - рассказали в центре.
"Манекены для обучения врачей-хирургов, выполненные с анатомической точностью, будут использоваться в 11 медицинских вузах Узбекистана. АО РЭЦ совместно с министерством здравоохранения Республики Узбекистан прорабатывает возможность поставки медицинских симуляторов стоимостью 23 миллиона долларов", - рассказали в центре.
Там добавили, что ЭКСАР и Росэксимбанк обеспечат финансирование проекта в рамках своих кредитных и страховых продуктов поддержки российского экспорта.
"Первая поставка запланирована весной 2022 года, российский производитель обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание симуляционного оборудования при дальнейшей эксплуатации. Создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, обеспечит высокую подготовку обучения специалистов отрасли", - отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
"Первая поставка запланирована весной 2022 года, российский производитель обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание симуляционного оборудования при дальнейшей эксплуатации. Создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, обеспечит высокую подготовку обучения специалистов отрасли", - отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.