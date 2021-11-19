https://ria.ru/20211119/manekeny-1759757388.html

Российские манекены для обучения хирургов будут использовать в Ташкенте

Российские манекены для обучения хирургов будут использовать в Ташкенте - РИА Новости, 19.11.2021

Российские манекены для обучения хирургов будут использовать в Ташкенте

Узбекистанские хирурги будут учиться на российских манекенах анатомической точности в 11 вузах Ташкента, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:54

2021-11-19T10:54

2021-11-19T10:54

ташкент

российский экспортный центр

вероника никишина

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Узбекистанские хирурги будут учиться на российских манекенах анатомической точности в 11 вузах Ташкента, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Манекены для обучения врачей-хирургов, выполненные с анатомической точностью, будут использоваться в 11 медицинских вузах Узбекистана. АО РЭЦ совместно с министерством здравоохранения Республики Узбекистан прорабатывает возможность поставки медицинских симуляторов стоимостью 23 миллиона долларов", - рассказали в центре.Там добавили, что ЭКСАР и Росэксимбанк обеспечат финансирование проекта в рамках своих кредитных и страховых продуктов поддержки российского экспорта."Первая поставка запланирована весной 2022 года, российский производитель обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание симуляционного оборудования при дальнейшей эксплуатации. Создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, обеспечит высокую подготовку обучения специалистов отрасли", - отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html

ташкент

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ташкент, российский экспортный центр, вероника никишина