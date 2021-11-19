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Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей - РИА Новости, 19.11.2021
Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей
Мировой судья судебного участка 345 Хорошевского района столицы оштрафовал Mail.ru на 3 миллиона рублей за неудаление запрещённого контента, сообщила РИА... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:31
2021-11-19T15:31
2021-11-19T15:59
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 345 Хорошевского района столицы оштрафовал Mail.ru на 3 миллиона рублей за неудаление запрещённого контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы."Постановлением мирового судьи судебного участка 345 Хорошевского района Москвы ООО "Мэйл. Ру" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей", - сказала собеседница агентства.В марте суд постановил взыскать с Mail.ru Group два штрафа на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление опасного контента из "Одноклассников".
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происшествия, москва, mail.ru group, одноклассники
15:31 19.11.2021 (обновлено: 15:59 19.11.2021)
Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента