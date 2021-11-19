https://ria.ru/20211119/mailru-1759830154.html

Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей - РИА Новости, 19.11.2021

Суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей

Мировой судья судебного участка 345 Хорошевского района столицы оштрафовал Mail.ru на 3 миллиона рублей за неудаление запрещённого контента, сообщила РИА... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:31

2021-11-19T15:31

2021-11-19T15:59

происшествия

москва

mail.ru group

одноклассники

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 345 Хорошевского района столицы оштрафовал Mail.ru на 3 миллиона рублей за неудаление запрещённого контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы."Постановлением мирового судьи судебного участка 345 Хорошевского района Москвы ООО "Мэйл. Ру" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей", - сказала собеседница агентства.В марте суд постановил взыскать с Mail.ru Group два штрафа на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление опасного контента из "Одноклассников".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, mail.ru group, одноклассники