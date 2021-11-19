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Биография Михаила Ломоносова

Биография Михаила Ломоносова - РИА Новости, 19.11.2021

Биография Михаила Ломоносова

Выдающийся русский ученый, первый русский академик, поэт, реформатор русского языка, художник и историк Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября (8 ноября... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T03:05

2021-11-19T03:05

2021-11-19T03:05

справки

михаил ломоносов

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Выдающийся русский ученый, первый русский академик, поэт, реформатор русского языка, художник и историк Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1711 года в деревне Мишанинской Куростровской волости Двинского уезда Архангельской губернии (ныне село Ломоносово Холмогорского района Архангельской области) в семье крестьянина-помора Василия Ломоносова, занимавшегося морским промыслом на собственных судах. В декабре 1730 года, стремясь получить образование, Михаил Ломоносов ушел с рыбным обозом в Москву.В январе 1731 года Ломоносов, выдав себя за дворянского сына, поступил в Московскую славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре ("Спасские школы").В 1735 году в числе 12 лучших студентов академии он был отправлен учиться в Санкт-Петербургскую академию наук.В 1736 году трое из способных студентов, в том числе Ломоносов, были отправлены Академией наук в Германию для обучения математике, физике, философии, химии и металлургии. За границей Ломоносов пробыл пять лет.В Германии Ломоносов поселился в Мальбурге – в доме Екатерины Елизаветы Цильх, вдовы пивовара и члена городской думы Генриха Цильха, с младшей дочерью которой Елизаветой он обвенчался в 1740 году. В июне 1741 года (по другим сведениям, в январе 1742 года) Ломоносов вернулся в Россию и был назначен в академию адъюнктом Академии наук по физическому классу, а в августе 1745 года стал первым русским, избранным на должность профессора (академика) химии.В 1749 году на торжественном собрании Академии наук Ломоносов выступил с речью под названием "Слово похвальное императрице Елизавете Петровне". Речь произвела хорошее впечатление и Ломоносов стал пользоваться большим вниманием при дворе, сблизился с любимцем императрицы Елизаветы графом Иваном Шуваловым. Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме к Ивану Шувалову, легли в основу проекта Московского университета.В 1755 году Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. 7 мая (26 апреля по старому стилю) 1755 года состоялось торжественное открытие университета. В 1940 году Московскому университету было присвоено имя Михаила Ломоносова. В марте 1757 года Ломоносов был назначен советником Академической канцелярии. В ведении Ломоносова находились Академическое собрание, университет, гимназия и Географический департамент.В 1763 году Михаил Ломоносов был избран членом Российской академии художеств. В конце жизни Ломоносов стал почетным членом Стокгольмской (1760) и Болонской (1764) академий наук.15 апреля (4 апреля по старому стилю) 1765 года Михаил Ломоносов скончался, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.Открытия Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он развил атомно-молекулярные представления о строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Он выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Известны его труды в области истории. В течение многих лет Ломоносов разрабатывал технологию получения цветного стекла для мозаичных работ на фабрике, построенной им в Усть-Рудицах (близ Петербурга). Он создал ряд мозаичных портретов (портрет Петра I) и монументальную мозаику "Полтавская баталия". Ломоносов – крупнейший поэт XVIII века, создатель русской оды философского и высокого гражданского звучания, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, филологических трудов и научной грамматики русского языка.Имя Ломоносова носят многие учреждения науки, образования и культуры России: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова и др.Именем Ломоносова названы город в Ленинградской области, течение в Атлантическом океане, горный хребет на Новой Земле, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, полуостров в Приморье на западном побережье Амурского залива, кратер на Луне и кратер на Марсе, а также минерал из группы силикофосфатов (ломоносовит).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, михаил ломоносов