https://ria.ru/20211119/lavrov-1759883300.html

Лавров произнес слово Russia, отвечая на русском на вопрос журналиста

Лавров произнес слово Russia, отвечая на русском на вопрос журналиста - РИА Новости, 20.11.2021

Лавров произнес слово Russia, отвечая на русском на вопрос журналиста

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переходил то на английский, то на русский язык, говоря об отношениях России и Запада во время пресс-конференции по... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-19T19:05

2021-11-19T19:05

2021-11-20T03:07

в мире

сергей лавров

обсе

анн линде (мид швеции)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переходил то на английский, то на русский язык, говоря об отношениях России и Запада во время пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.Журналист шведского ТВ спросил Лаврова, готова ли Россия со своей стороны сделать что-то, чтобы исправить печальные отношения с западными странами."Когда вы так требовательно спрашиваете, что Russia…" - начал отвечать министр, затем усмехнулся, поняв, что произнес слово на английском и продолжил уже на русском."...что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично", - продолжил Лавров.

россия

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2021

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Лавров оговорился и назвал Россию "Рашей" во время конференции с Линде Лавров оговорился и назвал Россию "Рашей" во время конференции с Линде 2021-11-19T19:05 true PT0M32S

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в мире, сергей лавров, обсе, анн линде (мид швеции), россия, видео