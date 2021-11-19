Москва не позволит ущемлять национальные интересы России, заявил Лавров
Лавров заявил. что Москва никому не позволит ущемлять национальные интересы России
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России.
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва никому не позволит ущемлять национальные интересы России на фоне постоянных провокаций со стороны НАТО, которые в том числе включают подготовку украинской армии к тому, чем в Киеве постоянно угрожают - взятием Донбасса силой и посягательствами на Крым, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что Россия не будет закрывать глаза на "повседневные и грубейшие" провокации НАТО и Евросоюза, которые в том числе включают попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать военно-тренировочные миссии для украинцев и готовить "украинскую армию к тем действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс и посягает на российский Крым".
"Мы видим, что происходит. Но, вас уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные национальные интересы каким-либо образом ущемляли. У нас есть все, чтобы это обеспечить", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.