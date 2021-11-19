https://ria.ru/20211119/lavrov-1759826531.html

Москва не позволит ущемлять национальные интересы России, заявил Лавров

Москва не позволит ущемлять национальные интересы России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.11.2021

Москва не позволит ущемлять национальные интересы России, заявил Лавров

Москва никому не позволит ущемлять национальные интересы России на фоне постоянных провокаций со стороны НАТО, которые в том числе включают подготовку... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:14

2021-11-19T15:14

2021-11-19T15:14

в мире

киев

москва

евросоюз

нато

сергей лавров

анн линде (мид швеции)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва никому не позволит ущемлять национальные интересы России на фоне постоянных провокаций со стороны НАТО, которые в том числе включают подготовку украинской армии к тому, чем в Киеве постоянно угрожают - взятием Донбасса силой и посягательствами на Крым, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что Россия не будет закрывать глаза на "повседневные и грубейшие" провокации НАТО и Евросоюза, которые в том числе включают попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать военно-тренировочные миссии для украинцев и готовить "украинскую армию к тем действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс и посягает на российский Крым"."Мы видим, что происходит. Но, вас уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные национальные интересы каким-либо образом ущемляли. У нас есть все, чтобы это обеспечить", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759811736.html

https://ria.ru/20211119/provokatsii-1759811431.html

киев

москва

россия

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в мире, киев, москва, евросоюз, нато, сергей лавров, анн линде (мид швеции), россия